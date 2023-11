’Comandante’ al cinema Saffi con Favino

Un biglietto per il cinema in omaggio ai primi dieci lettori del Resto del Carlino che, questa sera, consegneranno questa pagina alla cassa del cinema Saffi a partire dalle 20. Rimane in programmazione il film Comandante, diretto da Edoardo De Angelis. Comandante è un film del 2023, è tratto da una storia realmente accaduta ed è ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Vede come protagonista Salvatore Todaro nato a Messina nel 1908 (Pierfrancesco Favino), che comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina.

Il comandante svolge la sua mansione applicando metodi fuori dalle convenzioni e anche la sua nave rispecchia il metodo, infatti la prua è rinforzata in acciaio e colpi di cannone vengono continuamente sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico, mentre l’equipaggio è armato di pugnale sempre pronto a combattere corpo a corpo. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico in piena notte, viene bombardato da un mercantile belga, il Kabalo. Todaro contrattacca il mercantile che viaggiava a luci spente e l’equipaggio nemico finisce in mare. A questo punto, il comandante decide di compiere un gesto eroico, soccorre i 26 soldati belgi finiti in acqua e destinati a una morte certa.

Per farlo deve navigare in immersione rischiando di farsi vedere dal nemico. Rischiando la vita, riesce a sbarcare nella baia di Santa Maria delle Azzorre e mettere in salvo tutti. Quando il capitano del Kabalo gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio, il comandante Todaro ha dato una risposta che è entrata nella storia: "Perché noi siamo italiani".

Per le riprese del film è stato ricostruito in ogni dettaglio il sommergibile Cappellini del 1940, lungo 73 metri per un peso complessivo di 70 tonnellate di acciaio, ricreato a partire dai progetti trovati nell’Ufficio Storico della Marina Militare. La sua realizzazione, in collaborazione con Cinecittà, ha coinvolto più di cento professionisti fra ingegneri, costruttori e artigiani. I lavori sono durati otto mesi e si sono conclusi con il varo all’interno del bacino dell’arsenale della Marina Militare. ’Comandante’ dura 120 minuti, è un film di guerra, genere storico-dramamtico. La sceneggiatura è di Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi.

Resta ancora in sala la pellicola che ha meritato la Palma d’Oro a Cannes: Anatomia di una caduta, con la regia di Justine Triet. La trama si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio undicenne Daniel (Milo Machado Graner) non vedente. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa sua. La sua morte viene giudicata misteriosa, gli inquirenti sospettano che possa non essersi trattato di suicidio e decidono così di indagare. La principale sospettata di omicidio è sua moglie Sandra che viene incriminata d’ufficio. A un anno di distanza dalla morte dell’uomo, la scrittrice e suo figlio Daniel sono convocati in tribunale per il processo. Quando la donna viene interrogata sulla sua relazione con il marito, viene a galla il ritratto di un rapporto difficile e tormentato. La donna mostra una personalità a tratti disturbata e il figlio costretto ad assistere, vive un profondo conflitto interiore. Nel momento in cui anche Daniel viene interrogato, la storia si rivela ancora più intricata.