’Comandante’: al Saffi una storia vera con Favino

Comandante, diretto da Edoardo De Angelis. Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e vede protagonista Salvatore Todaro (Pierfrancesco Favino), che comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Il comandante applica metodi fuori dalla norma, la prua è rinforzata in acciaio, colpi di cannone vengono sparati in emersione per affrontare faccia a faccia il nemico e l'equipaggio è armato di pugnale sempre pronto a combattere corpo a corpo. Nell'ottobre 1940, mentre naviga in Atlantico in piena notte, viene bombardato da un mercantile belga, il Kabalo. Todaro contrattacca il mercantile che viaggiava a luci spente e l'equipaggio nemico finisce in mare. A questo punto, il Comandante decide di compiere un gesto eroico, soccorre i 26 soldati belgi finiti in acqua e destinati a una morte certa. Per farlo deve navigare in immersione rischiando di farsi vedere dal nemico. Rischiando la vita, riesce a sbarcare nella baia di Santa Maria delle Azzorre e mettere in salvo tutti. Quando il capitano del Kabalo gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio, il comandante Todaro dà una risposta entrata nella storia: "Perché siamo italiani". Per le riprese del film è stato ricostruito in ogni dettaglio il sommergibile Cappellini, lungo 73 metri per 70 tonnellate di acciaio, ricreato a partire dai progetti trovati nell'Ufficio Storico della Marina Militare. La sua realizzazione, in collaborazione con Cinecittà, ha coinvolto più di 100 professionisti fra ingegneri, costruttori e artigiani. I lavori sono durati 8 mesi e si sono conclusi con il varo all'interno del bacino dell'arsenale della Marina Militare. Resta il film vincitore della Palma d'oro a Cannes: Anatomia di una caduta, di Justine Triet. L'azione si svolge in una zona remota delle Alpi francesi. Sandra (Sandra Hüller) è una scrittrice tedesca che vive in uno chalet di montagna con il marito Samuel (Samuel Theis) e il figlio 11enne Daniel (Milo Machado Graner) non vedente. Un giorno Samuel viene trovato morto, immerso nella neve davanti a casa. La sua morte viene giudicata misteriosa e gli inquirenti decidono di indagare. La principale sospettata di omicidio è sua moglie Sandra che viene incriminata d'ufficio. A un anno di distanza dalla morte dell'uomo, la scrittrice e suo figlio Daniel sono convocati in tribunale per il processo. Quando la donna viene interrogata sulla sua relazione con il marito, viene a galla il ritratto di un rapporto difficile e tormentato. La donna mostra una personalità a tratti disturbata e il figlio costretto ad assistere, vive un profondo conflitto interiore. Nel momento in cui anche Daniel viene interrogato, la storia si rivela ancora più intricata...