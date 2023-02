Come accedere ai finanziamenti

Cna Forlì-Cesena non solo mette a disposizione del settore non profit le proprie competenze in ambito amministrativo, fiscale e gestionale, ma fa anche consulenza per l’accesso a finanziamenti a fondo perduto tramite il proprio ufficio bandi.

Il nuovo servizio sarà presentato nel webinar che si terrà oggi alle 18.30. Interverranno Luca Feliciotto, responsabile CNA Non Profit Forlì-Cesena, Roberta Ricci e Claudia Ravaioli. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione sul sito www.cnafc.it.