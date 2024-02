Come Berlino, per l’Europa. Migliaia di giovani in città

Al via i preparativi per ricevere i giovani europei che tra il 17 e il 19 maggio si riverseranno in città per il ’Local European Youth Event’. Sono stimati oltre 4 mila partecipanti, ragazze e ragazzi tra i 16 e i 30 anni provenienti da ogni angolo dell’Unione, che s’incontreranno per confrontarsi "sul futuro dell’Europa" e partecipare a dibattiti, laboratori, giochi e attività, oltre a tre serate di concerti e spettacoli artistici.

È la prima volta che per ospitare questo tipo di evento finanziato dal parlamento europeo viene designata una città italiana; le sfide logistiche sono tante, dalla scelta dei luoghi ove svolgere le attività fino alla gestione di trasporti e alloggi.

"Università di Bologna e amministrazione comunale sono al lavoro per organizzare al meglio l’accoglienza dei ragazzi e il calendario delle iniziative", informa una nota del Comune. Vanno integrati nella programmazione i progetti già in corso e coinvolti locali e negozi per rendere la visita di questi giovani "una festa per l’intera città". "Prima di Forlì lo stesso evento si terrà a Berlino e Vilnius, grandi capitali europee, per dare un’idea della portata di questa manifestazione", commenta l’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Forlì Paola Casara.

"Sarà un’esperienza straordinaria per la nostra città – sottolinea –: offrirà a Forlì la possibilità di esprimere al meglio il suo potenziale, assumendo un ruolo centrale nel delineare il futuro dell’Unione, dall’energia e dalle idee delle nuove generazioni".