Come cambia l’informazione in epoca digitale

Appuntamento alle 20.30 nel salone comunale per parlare di come cambia l’informazione nell’epoca digitale, in una serata organizzata dall’associazione Officina delle idee, fondata da Gaetano Foggetti, scomparso il giugno scorso e da Edoardo, Francesco ed Eleonora Russo, figli di Guglielmo, presidente di Legacoop Romagna scomparso nel 2019. Il titolo della serata sarà: ‘Politica a colpi di scroll: il nuovo attivismo on demand’. Ospite della serata, Paolo Bovio, head of Instagram della community online Will Media Italia (nella foto), considerata la nuova frontiera del giornalismo italiano. L’incontro è patrocinato dal Comune e sostenuto da Federcoop Romagna, La BCC, Conad e Aics Forlì Cesena. Sono previsti gli interventi dei giornalisti delle testate locali Il Resto del Carlino, il Corriere Romagna, ForlìToday che racconteranno il loro punto di vista in merito. Modera il giornalista Emilio Gelosi, ingresso a offerta libera.