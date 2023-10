‘Come fare un podcast’: laboratorio alla Fabbrica delle Candele

I podcast vivono il loro periodo d’oro, al punto che in molti ormai vogliono cimentarsi anche come autori, oltre che come fruitori. Matteo Cavezzali e Gianni Gozzoli, formatori e autori di podcast per Radio Rai, propongono la seconda edizione del laboratorio ‘Come fare un podcast’ alla Fabbrica delle Candele, in viale Salinatore. Sono sette incontri che si terranno di tutti i giovedì, 17.30-19.30 dal 9 novembre al 21 dicembre. Il corso è gratuito ed è rivolto a giovani dai 15 ai 35 anni. Info: comefareunpodcast@gmail.com.