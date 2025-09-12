"Come governare l’intelligenza artificiale senza subirla"

L’intelligenza artificiale è ormai una componente fondamentale di diverse professioni, che si evolvono e integrano sempre di più questo strumento innovativo. Per questa ragione, ogni giovane che si affaccia al mondo del lavoro dovrebbe conoscere in maniera consapevole l’uso dell’IA, padroneggiarla e usarla produttivamente.

Questo il principio cardine da cui nasce ’AI Film Factory’, un corso di formazione gratuito coordinato da Vertov Project e destinato a persone dai 15 ai 34 anni nella location della Fabbrica delle Candele. "In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il panorama creativo e non solo, è fondamentale – spiegano gli organizzatori, Davide Mastrangelo e Francesca Leoni – che le persone giovani non si limitino a subire passivamente questa trasformazione, ma imparino a governare questi strumenti con consapevolezza critica. L’IA generativa rappresenta oggi uno dei più potenti mezzi espressivi, per quanto è indispensabile conoscerne potenzialità e limiti". Cinquanta le ore totali di corso, divise in dieci lezioni, da tre ore ciascuna, il martedì e il giovedì, dalle 18 alle 21. Il via è previsto per il 25 settembre: il primo incontro è stato organizzato in occasione del decennale di Ibrida Festival e sarà una masterclass di sei ore aperta anche gli over 35. L’obiettivo esplicito, continuano i due organizzatori, è "creare una generazione di videomaker e artisti audiovisivi capaci di utilizzare l’intelligenza artificiale in modo critico e creativo". Gli argomenti principali tra quelli trattati verteranno infatti su montaggio video, narrazione visiva e, in primis, conoscenza dei software di intelligenza artificiale con anche spiegazioni teoriche. Interverranno diversi esperti del settore, docenti universitari, ricercatori e professionisti, tra cui Mateusz Miroslaw Lis, Igor Imhoff, Valerio Consolaro, Lorenzo Bassano e Matteo Santi. Il 22 novembre è prevista un’altra masterclass, da 8 ore, anch’essa aperta a tutti, mentre la lezione conclusiva si terrà l’11 dicembre.

"Vogliamo offrire ai giovani sempre più opportunità di grande livello perché spesso a Forlì non ci rendiamo conto di quanti professionisti di qualità abbiamo", sottolinea l’assessora alle Politiche Giovanili, Paola Casara. Poi conclude: "Lo scopo primario è fornire ai giovani gli strumenti per valorizzare e governare l’intelligenza artificiale senza subirla, creando anche nuove prospettive di lavoro".

Sergio Tomaselli