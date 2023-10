Come in un film. In arrivo da Cinecittà 250mila euro per rifare la palestra di Villafranca

Nuovi preziosi aiuti per il dopo alluvione arrivano in Romagna da fuori regione grazie alla solidarietà: in questo caso i fondi, 300mila euro, arrivano nientemeno che da Cinecittà, la società che opera nell’industria audiovisiva nazionale e gestisce gli storici studi cinematogtrafici romani, mission industriale a cui unisce funzioni e attività istituzionali e culturali.

Ebbene, Cinecittà era coinvolta in un’operazione benefica che si è appena conclusa: si tratta di una raccolta fondi dedicata appunto alla ricostruzione in Romaagna, sottoscrizione lanciata lo scorso maggio dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura. "Cinecittà ha aperto subito un conto dedicato, che ha superato i 300mila euro – commenta la presidente di Cinecittà, Chiara Sbarigia –. Abbiamo anche destinato una parte degli incassi delle nostre attività espositive a questo scopo. I principi ispiratori della nostra società sono innanzitutto culturali, hanno un valore pubblico e sono convinta – ha aggiunto – che la cultura e l’audiovisivo possano essere un sostegno dei cittadini anche nei momenti di difficoltà".

I fondi provenienti dalle donazioni sono stati già versati alle amministrazioni locali di Forlì e Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna per altrettantri interventi specifici. In particolare a Forlì le risorse in questione – 250mila euro – saranno destinate al ripristino della palestra comunale del ‘Polisportivo Giulianini di Villafranca, utilizzata da atleti e da studenti della zona, impianto che ha subìto forti danni durante gli eventi alluvionali di maggio.

E’ soddisfatta la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, che era stata interessata della questione nella sua veste di sottosegretario alla cultura: "Al nostro appello alla solidarietà – dice – hanno risposto in molti: dalla Siae alle principali associazioni del mondo dell’audiovisivo, ma anche tanti professionisti dello spettacolo e gente comune. A questa raccolta si sono aggiunte le iniziative che abbiamo promosso quest’estate con gli esercenti cinematografici nei territori alluvionati della Romagna, dell’Imolese e del Bolognese, a cui hanno partecipato con entusiasmo musicisti, attori e poeti, che ringrazio, che hanno accompagnato con grande successo di pubblico le serate gratuite tra spettacoli e cinema ‘Cinema Revolution: magia sotto le stelle’".

Coinvolto in questa operazione benefica anche il deputato forlivese Jacopo Morrone. Il segretario della Lega Romagna chiede adesso che "partano subito i lavori per il ripristino della palestra, per i quali sono stati destinati all’amministrazione forlivese 250mila euro. Un sentito ringraziamento – sottolinea Morrone – va al sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni, che ha accolto e risposto con sollecitudine all’appello nostro e di tanti cittadini per il recupero dell’importante impianto sportivo, reperendo le risorse dedicate a questo scopo. Questo finanziamento consentirà, infatti, all’amministrazione comunale forlivese di rendere nuovamente agibile la struttura sportiva indoor di Villafranca".

I 50mila euro invece donati a Sant’Agata sul Santerno sono destinati a lavori al centro polivalente Palazzo dei Contadini.