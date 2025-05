"Come noi, ha portato la sua missione in Perù"

Con la fumata bianca di giovedì pomeriggio, la chiesa ha dunque il nuovo Papa in Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, nativo di Chicago ma che ha passato gran parte della sua vita in Perù, dov’è stato prima come missionario e poi come vescovo di Chiclayo. Tanto che dal balcone delle benedizioni, subito dopo l’Habemus Papam, Prevost ha salutato il mondo prima in italiano e poi in spagnolo, riferendosi proprio alla sua diocesi peruviana.

"Siamo molto contenti della sua elezione: è un Papa missionario, che ha vissuto la missione e sa cosa vuol dire abitare e vivere in contesti umanitari", spiega Davide Rosetti, presidente del Comitato per la lotta contro la fame nel mondo, l’ente fondato dalla missionaria forlivese Annalena Tonelli e che ha sede accanto al seminario di via Lunga, impegnatod a tempo nel Paese sudamericano in cui ha operatro il nuovo Papa.

"Come Comitato non siamo mai stati in diretto contatto con lui – continua Rosetti –, noi agiamo principalmente nel cuore del Perù, vicino alla Cordillera Blanca, lui invece stava più a nord, nella diocesi di Chiclayo: le due zone sembrano vicine, ma il Perù è molto grande, tanto che distano circa 400 km l’una dall’altra. Lì le parrocchie sono davvero immense, grandi quanto una provincia italiana".

Ma non è solo il fatto di avere un ‘Papa missionario’– "Mi ha colpito molto – osserva infatti Rosetti – anche il discorso sulla pace, ‘disarmata e disarmante’, e che abbia parlato anche in spagnolo, proprio per salutare la sua seconda casa in Perù". Paese che per l’appunto ha un ottimo rapporto con il Comitato, e che ogni anno riceve "due container di viveri da noi. Inoltre, finanziamo scuole professionali, dove insegniamo un lavoro ai ragazzi. Ma non solo, cerchiamo anche e soprattutto di alfabetizzare tutte quelle popolazioni in mezzo alle Ande, che si ritrovano isolate e quasi abbandonate, e con un tasso di analfabetizzazione altissimo".

Enrico Magnani