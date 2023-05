"Come rigenerare il corpo in 21 giorni"

"Re.Life non un manuale di benessere, ma di bend’essere". Esordisce così la naturopata Annalisa Calandrini, che domani pomeriggio, nell’ambito della manifestazione ‘SemiPiaci’ a San Ruffillo, presenterà il libro ‘Re.life’, "che propone il nuovo metodo per rigenerare corpo e mente in 21 giorni, un tempo breve, ma sufficiente perché l’essere umano modifichi un’errata abitudine".

Annalisa Calandrini, come si fa in così pochi giorni?

"Ogni giorno ci sono i consigli su che cosa mangiare, specialmente fra i cibi nobili, senza glutine, zuccheri e farinacei".

Che sarebbero?

"Frutta e verdura i primi giorni, cui devono seguire cereali in chicco, ma senza glutine, come per esempio grano saraceno, quinoa e legumi. Poi nella seconda parte occorre mettere in tavola proteine nobili, fra cui uova, pesce azzurro, carne bianca e selvaggina".

Quante volte bisogna praticare il metodo dei 21 giorni?

"Almeno due volte all’anno, meglio se nel cambio di stagione, in primavera e autunno".

Sono compresi anche gli integratori?

"Sì, perché nella vita attuale siamo spesso stressati, con conseguente carenza di minerali, tra cui magnesio".

Perché nel suo libro consiglia anche esercizi fisici?

"Perché aumentano l’ossigenazione dei tessuti, la serotonina e quindi il buonumore, e abbassano la glicemia nel sangue. Tra gli altri consigli, occorre imparare a meditare e a respirare consapevolmente, cercando di sbloccare il diaframma per tenere sotto controllo ansia e stress".

Che cos’è il ‘barefooting’?

"In Australia una moda. Da noi si tratta di camminare a piedi scalzi in un parco o giardino. Questo stimola le zone riflesse del piede, recando un beneficio bio-naturale alla persona, allentando stress e tensioni".

Quinto Cappelli