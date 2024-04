‘Come si abita una casa’: oggi letture, incontro e laboratorio creativo

‘Come si abita una casa’ è il titolo di una originale iniziativa che si svolge oggi a Galeata promossa da Os servo, Comune, associazioni Teodorico, Sophia in libris, e SpazioArte, Il Vecchio Comune Guest House e Nati per leggere. Alle 17 al centro culturale di via Cenno Cenni letture per bambine e bambini dai 3 anni in su (accompagnati da un adulto) a cura del progetto Nati per leggere. A seguire laboratorio creativo ‘La mia casa è’. Infine alle 21 incontro con Andrea Staid docente di antropologia culturale e visuale presso la Naba di Milano e le Università di Genova e Granada. Modera Guido Balzani. Ingresso libero.