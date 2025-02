Come trattenere i talenti, seminario di Confartigianato

Oggi alle 18, nella sede di Confartigianato forlivese di viale Oriani 1, si terrà il seminario gratuito dal titolo ’Retention, come trattenere i migliori talenti’ dedicato agli imprenditori che "riconoscono come primo valore di ogni realtà lavorativa il clima aziendale e la relazione con i dipendenti". Il segretario di Confartigianato di Forlì, Mauro Collina, spiega che "chi si occupa delle risorse umane, oggi più che mai, sa che è necessario individuare un nuovo modello per trattenere il capitale umano e non disperdere i talenti".