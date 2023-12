’Comediventi’, al Diagonal le selezioni di Zeemo e Bagutot

Arriva alle battute finali la nona edizione di ’Comediventi’, festival musicale promosso all’interno della programmazione del Diagonal Loft Club di Forlì.Oggi alle 22, spazio alle selezioni mixate con il back to back di Zeemo e Bagutot. Un act a quattro mani (l’equivalente di un live per il mondo della club culture) condensato in un’ora e mezza di pura esperienza sonica e di ricerca. Il primo, Luca ’Grido’ Gridelli aka Zeemo, è probabilmente il miglior dj underground della zona. Il secondo è tra i fondatori e resident djs di Club Adriatico e ha suonato in eventi di importanti brand quali Diesel. Domani alle 21 chiude l’edizione di quest’anno il live di Technoir, una band alternativa R&Belettronica con sede a Milano, dalle origini italiane, nigeriane e greche. Il duo, formato da Alexandros Finizio e Jennifer Villa, che guidano ogni aspetto del progetto dal songwriting alla produzione e ai concept visivi, ha portato il proprio sound in tutta Europa e ha attirato l’interesse di riviste nazionali e internazionali come Afropunk e Billboard. Rolling Stone li ha nominati una delle band progressive R&B italiane più innovative. L’apertura della serata è affidata alla selezione musicale di Nicolò Matteucci di Archivio 180. Ingresso libero fino a esaurimento posti.