’Comete’: arte e musica che lasciano una scia

Un tempo casa silenziosa, ora si trasforma in uno spazio d’incontro, musica e pittura: debutta domenica ’Comete’, il primo festival organizzato dall’associazione ‘A casa di Luca’ (via Forreta 2). Per raccontare lo spirito dell’iniziativa gli organizzatori, Andrea Missiroli e Francesco Pontillo, spiegano il significato profondo della manifestazione: "La singola cometa è un segno che lascia la scia, un passaggio che può ispirare gli altri. In questo contesto, il festival permette di intrecciare le diverse esperienze artistiche, e così il cielo si riempie davvero di comete. L’idea alla base è semplice – sottolineano –: condividere musica, arte e tempo insieme può far crescere ciascuno e far brillare un po’ di più".

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17 con l’inizio del dj set di Giulio Donati e dalle 18 sarà accompagnato da un momento di pittura collettivo che coinvolgerà diversi artisti del territorio. Nella Live Room sarà protagonista la sperimentazione audiovisiva: Floes curerà una proiezione speciale dell’installazione dal titolo ‘Dissimilar’, con immagini di Walter Molfese e colonna sonora di Atmo Production. "Si tratta di un progetto che unisce l’arte alla pulizia e la salvaguardia del mare", spiega Missiroli, anche pianista e consigliere dell’organizzazione. Dalle 19 il palco principale ospiterà i live di Acqua Distillata, Clemente Guidi, Collettivo Collimare e Ponente. All’interno della rassegna ci saranno anche mercatini artigianali ed espositori locali, per arricchire l’esperienza del pubblico e valorizzare la creatività del territorio.

"Per questa prima edizione promuoviamo la musica autoriale e abbiamo cercato artisti locali per far conoscere ancora di più il posto soprattutto ai giovani", sottolinea Pontillo, sound engineer, che insieme a Missiroli ha fondato il Tiny Temple Studio: nato dalle ‘ceneri’ del Deposito Zero Studio in via Asiago, colpito dalla terribile alluvione del 2023, ora ha trovato spazio all’interno di ‘A casa di Luca’. "L’evento – aggiunge Lorella Versari, presidente dell’associazione – serve ad autofinanziarci e a consolidare la nostra presenza sul territorio. La sede fino al 2019 era malmessa, poi Luca Giangiacomo, con l’aiuto di Rocco Mileo, oggi custode dello stabile, l’ha sistemata e ripulita. Il desiderio era accogliere le persone e promuovere la socialità. Col tempo ci siamo strutturati meglio: oggi siamo un’associazione di promozione sociale, ma restiamo tutti volontari". L’ingresso è a offerta libera. Tutti gli aggiornamenti dell’evento sono disponibili sulle pagine social ‘A casa di Luca’ e di ‘Tiny Temple Studio’. In caso di pioggia l’evento verrà annullato. Per informazioni: acasadiluca@gmail.com.

Valentina Paiano