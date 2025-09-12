Il bluff Città 30
Cronaca’Comete’: arte e musica che lasciano una scia
12 set 2025
VALENTINA PAIANO
Cronaca
’Comete’: arte e musica che lasciano una scia

Debutta questa domenica il primo festival organizzato dall’associazione ‘A casa di Luca’ che ospita anche lo studio d’incisione Tiny Temple.

Rocco Mileo, Francesco Iuliano, Lorella Versari, Francesco Pontillo e. Andrea Missiroli

Per approfondire:

Un tempo casa silenziosa, ora si trasforma in uno spazio d’incontro, musica e pittura: debutta domenica ’Comete’, il primo festival organizzato dall’associazione ‘A casa di Luca’ (via Forreta 2). Per raccontare lo spirito dell’iniziativa gli organizzatori, Andrea Missiroli e Francesco Pontillo, spiegano il significato profondo della manifestazione: "La singola cometa è un segno che lascia la scia, un passaggio che può ispirare gli altri. In questo contesto, il festival permette di intrecciare le diverse esperienze artistiche, e così il cielo si riempie davvero di comete. L’idea alla base è semplice – sottolineano –: condividere musica, arte e tempo insieme può far crescere ciascuno e far brillare un po’ di più".

L’apertura dei cancelli è prevista alle ore 17 con l’inizio del dj set di Giulio Donati e dalle 18 sarà accompagnato da un momento di pittura collettivo che coinvolgerà diversi artisti del territorio. Nella Live Room sarà protagonista la sperimentazione audiovisiva: Floes curerà una proiezione speciale dell’installazione dal titolo ‘Dissimilar’, con immagini di Walter Molfese e colonna sonora di Atmo Production. "Si tratta di un progetto che unisce l’arte alla pulizia e la salvaguardia del mare", spiega Missiroli, anche pianista e consigliere dell’organizzazione. Dalle 19 il palco principale ospiterà i live di Acqua Distillata, Clemente Guidi, Collettivo Collimare e Ponente. All’interno della rassegna ci saranno anche mercatini artigianali ed espositori locali, per arricchire l’esperienza del pubblico e valorizzare la creatività del territorio.

"Per questa prima edizione promuoviamo la musica autoriale e abbiamo cercato artisti locali per far conoscere ancora di più il posto soprattutto ai giovani", sottolinea Pontillo, sound engineer, che insieme a Missiroli ha fondato il Tiny Temple Studio: nato dalle ‘ceneri’ del Deposito Zero Studio in via Asiago, colpito dalla terribile alluvione del 2023, ora ha trovato spazio all’interno di ‘A casa di Luca’. "L’evento – aggiunge Lorella Versari, presidente dell’associazione – serve ad autofinanziarci e a consolidare la nostra presenza sul territorio. La sede fino al 2019 era malmessa, poi Luca Giangiacomo, con l’aiuto di Rocco Mileo, oggi custode dello stabile, l’ha sistemata e ripulita. Il desiderio era accogliere le persone e promuovere la socialità. Col tempo ci siamo strutturati meglio: oggi siamo un’associazione di promozione sociale, ma restiamo tutti volontari". L’ingresso è a offerta libera. Tutti gli aggiornamenti dell’evento sono disponibili sulle pagine social ‘A casa di Luca’ e di ‘Tiny Temple Studio’. In caso di pioggia l’evento verrà annullato. Per informazioni: acasadiluca@gmail.com.

Valentina Paiano

