’Comics Mania’ giunge al termine

Comics Mania è la serata conclusiva del corso di fumetto per ragazzi, organizzato dal Comune di Bertinoro in collaborazione con l’associazione Barbablù di Cesena, all’interno del progetto di ‘Paesaggi Plurali’. Si inizia alle 18.30 all’interno del palazzo comunale con la mostra dei lavori realizzati dai 15 ragazzi che hanno frequentato ‘Parlo Fumetto’ da dicembre a giugno. Per l’occasione l’associazione Barbablù organizza dalle 19 un laboratorio di fumetto di gruppo aperto a tutti. Questo evento si inserisce all’interno della rassegna ‘Animare – Cartoon Film Festival’ di cortometraggi, la cui seconda serata si svolgerà nei giardini della rocca vescovile a partire dalle 21.15.

In attesa delle proiezioni, dalle 20 sarà possibile barattare i propri fumetti. "Consigliamo di portare una coperta per il picnic libero – spiega l’assessora alla cultura, Sara Londrillo – o per gustare lo street food a cura del Comitato Genitori di Bertinoro che avrà un piccolo stand". "Vogliamo che sia una serata di festa per Bertinoro e soprattutto per i bambini, ragazzi e le loro famiglie – conclude la sindaca Gessica Allegni – tra arte, gioco e cinema. Il corso è stato un successo con la partecipazione di 15 giovani, da qui il desiderio e la volontà di riproporlo per il prossimo autunno. Un grande ringraziamento va all’associazione Barbablù che ha strutturato il corso e ospitato esperti".