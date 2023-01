"Comitato per la salvaguardia, ricchezza da non perdere"

Alberta Tedioli, lei, modiglianese, è parte del comitato scientifico regionale per la salvaguardia del dialetto e autrice del libro ‘Pruvì a dil en itaglià’. Di cosa si occupa il comitato?

"Di valutare i progetti per la valorizzazione dei dialetti che ci vengono proposti. La Regione investe dei fondi proprio per questo motivo: perché le lingue locali non scompaiano nel nulla".

Sta succedendo?

"Purtroppo sì, perché è parlato da sempre meno persone e sono sempre meno a rendersi conto della ricchezza immensa che rappresenta".

Cosa propone per la sua salvaguardia?

"Si può fare tanto, a partire dalle pubblicazioni, ma anche incontri, serate… Le commedie dialettali, anche, sono una bellissima iniziativa coinvolgente, ma non basta".

È possibile far conoscere il dialetto anche ai giovani?

"Sì. Io ci provo da almeno dieci anni. Ho scritto dei piccoli testi teatrali in dialetto affinché li potessero recitare i bambini e ho tenuto delle lezioni alle scuole elementari, sempre molto apprezzate".

Il dialetto cambia molto a seconda di dove ci si trova, anche quando ci si sposta di appena pochi chilometri.

"Sì, è così. Il mio impegno, infatti, va soprattutto alla lingua che si parla a Modigliana e, più in generale, nella profonda provincia, nei paesi di collina. Se esistono numerose pubblicazioni che riguardano i dialetti della bassa Romagna, quasi non ce ne sono sulla lingua dei paesi di confine".

La sua ‘Pruvì a dil en itaglià’, di cosa parla?

"E’ una raccolta di parole intraducibili in italiano e di modi di dire dialettali che, se analizzati, raccontano tanto delle persone che li pronunciavano".

Davvero ci sono parole dialettali che non si possono tradurre?

"Sì, e sono moltissime. La regina assoluta è ‘ciò’. Come si traduce ‘ciò’? Ma ce ne sono tante altre. Da noi a Modigliana c’è un’esclamazione tipica, condivisa con qualche modifica da diversi paesi di collina: ‘ieso’. Non molti sanno che viene da ‘Jesus’, Gesù. Poi c’è ‘engavagné’. Qualcuno potrebbe tradurlo con ‘ingarbugliato’, ma il significato dialettale è molto più sottile e più pregnante. O pensiamo alle unità di misura: ‘un bisinin’, ‘un squiz’, ‘una guieda’… Potrei andare ancora avanti a lungo. Il mio libro nasce proprio per salvare questo tesoro".

Le pubblicazioni, però, non salvano la lingua parlata.

"Sì, e soprattutto non salvano gli accenti con cui si pronunciano le parole. È un problema che mi sono posta e che ho cercato di risolvere girando un documentario".

Di cosa si tratta?

"Ho intervistato due anziani modiglianesi di 95 e 96 anni e ho registrato le loro testimonianze, le loro storie e, soprattutto, il loro modo di parlare in dialetto. Il video uscirà prossimamente e contribuirà a salvare la memoria di una lingua che merita di essere custodita e amata".

Sofia Nardi