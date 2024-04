Comitato pro Dardi: il cuore è la ricostruzione

A Modigliana è sorto il Comitato che sostiene la ricandidatura del sindaco Jader Dardi alle prossime elezioni amministrative di giugno. A riferirlo è la sua vice sindaca e portavoce dello stesso Comitato, Alice Lancioli. Il nome della lista civica ‘ViviAmo Modigliana’, lo stesso dell’altra tornata, è completato dallo slogan: ‘Dalla ricostruzione del territorio, un nuovo sviluppo per la Comunità di Modigliana’.

Le motivazioni sono legate ad un giudizio positivo del lavoro svolto dal sindaco in questi cinque anni di difficile mandato, riferisce la portavoce, con le devastazioni seguite alle alluvioni di maggio 2023 che hanno lasciato un territorio distrutto e da ricostruire nella rete dei servizi, infrastrutture e viabilità.

"Abbiamo così sollecitato Jader Dardi a rimettersi a disposizione – sostengono gli elettori pro sindaco – per dare a Modigliana una nuova prospettiva di sviluppo pur dopo gli anni difficili che ha dovuto affrontare". Il gruppo di cittadini ricorda l’emergenza della pandemia Covid, il centro per le vaccinazioni, la tenda tamponi, raccolta e distribuzione presidi sanitari che hanno mostrato una concreta attenzione verso la comunità, in un paese dove gli interventi della Protezione civile e del volontariato hanno dato priorità alla sicurezza dei cittadini e alla tenuta del sistema produttivo. All’amministrazione comunale e al sindaco il Comitato vuol dare atto di avere tenuto unita la comunità, di avere lavorato per dare visibilità alla situazione di Modigliana e aver ottenuto un importante risarcimento per la ricostruzione. Ripartire non sarà facile e occorrono: competenza, determinazione, capacità di indirizzare gli interventi, un lavoro per il quale si impegnano come Comitato e candidati della lista". Non poteva mancare il riferimento alla vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti l’ex responsabile dei lavori pubblici e sette imprenditori, vicenda giudiziaria che "ha portato alla luce comportamenti illeciti e ridato dignità e credibilità all’operato dell’intera Amministrazione".

"Siamo impegnati a costruire una lista di uomini e donne per la città – conclude la Lancioli – che metta al centro i temi della ricostruzione del territorio, del lavoro, della sicurezza sociale, della cultura, della coesione, dell’ambiente, della qualità dei servizi, per una città accogliente e attrattiva in cui abbia un giusto ruolo il valore del volontariato che caratterizza la nostra comunità".

Giancarlo Aulizio