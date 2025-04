Comitato referendario domani a Modigliana e al centro Formì

Domani in occasione delle giornate nazionali ’Futura 2025: il voto è la nostra rivolta’ in cui avverrà il lancio della Campagna Referendaria per i referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e del 9 Giugno, il Comitato Referendario ’La primavera della Democrazia’ promuove ’Le giornate del lavoro: per la democrazia, la giustizia sociale e la pace’ con 4 flash mob, volantinaggi e banchetti informativi.

A Modigliana incontro al mercato cittadino dalle 8.30 alle 12.30; alle 16.30 il comitato sarà nel centro commerciale Formì, zona ristorazione, e contemporaneamente a Cesena e a Cesenatico.