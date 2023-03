Commedia dialettale, apericena e musica a Polenta di Bertinoro

Presso l’associazione culturale ’Amici di Polenta’ (via Polenta 524 - Bertinoro) sarà in programma un incontro che si svolgerà secondo il seguente programma: dalle 19,45 apericena; dalle 20,45 ’Fasema do risedi in dialet?’, poesie, zirudelle, racconti e canzoni in dialetto all’insegna del buonumore, con poeti e dicitori romagnoli. Intermezzi musicali di Claudio Molinari. La serata si svolge in collaborazione con l’Istituto Friedrich Schürr di Santo Stefano. È obbligatoria la prenotazione: 329.7387513 (Raffaella); 338.2811141 (Doriano). L’invito all’intrattenimento, alle 20,45, è rivolto anche a chi non può partecipare all’apericena.