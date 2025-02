Commedia dialettale con la Zercia

Alle 21, presso la sala parrocchiale Stefano Garavini, via Lughese 135, San Martino in Villafranca, per l’ottava rassegna in dialetto romagnolo dal titolo “Quatar sbacarêdi cun e’ nòstar dialet” (Quattro risate con il nostro caso dialetto) la Cumpagnì dla Zercia metterà in scena ’E séra che canzêl’, tre atti di Francesco Pirazzoli tratti dalla commedia ’Da giovedì a giovedì’ di Aldo De Benedetti.

Il cancello del titolo è inteso in senso metaforico ed è aperto sui dubbi provocati da una moglie desiderosa di dare una dimensione di sogno e fantasia alla propria quotidianità. I protagonisti sono Giuseppe Brunelli (Paolo) e Cinzia Mengozzi (la moglie Adriana). In scena anche Federica Villa (Adele), Loretta Fiumana (Letizia), Elettra Aiti (Lucia), Francesco Nardi (Filippo), Davide Gentilini (Frazcula), Marcello Gnani (Pipaz), Giorgio Fantini (Trombi) e Arde Benzi (Massimo), mentre Giorgio Barlotti firma la regia.

Al termine della commedia sarà il pubblico presente a diventare il protagonista della serata perché, come di consuetudine, sarà chiamato a votare l’attrice o l’attore che ha fatto maggiormente divertire, mentre una giuria di esperti valuterà la compagnia al fine dell’assegnazione del Premio Garavini. Le premiazione saranno venerdì 7 marzo. Ingresso 7 euro, omaggio per i giovani fino a 14 anni. Info e prenotazioni: 348.7443860; printservicefc@yahoo.com.