Commercio di vicinato, 56mila euro ai Comuni

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito degli investimenti per la riqualificazione delle aree commerciali, ha finanziato un progetto che vede il Comune di Bertinoro capofila con 56mila euro. In squadra con il Balcone di Romagna anche Forlimpopoli, Predappio, Castrocaro Terme e Terra del Sole e Meldola. In tutto il territorio provinciale sono 450mila gli euro che finanziano anche altri progetti, 4 milioni 200mila euro a livello regionale. Per quanto riguarda i cinque comuni del comprensorio forlivese si tratta dello stesso gruppo che partecipa ormai da anni al progetto di promozione turistica ‘Rocche e Borghi di Romagna’ e, infatti, il titolo del progetto con il quale si sono presentati a inizio anno al bando regionale è ‘La pedemontana dei Borghi e Rocche di Romagna’.

"Si tratta di un itinerario che vede coinvolti, non i centri cittadini - spiega il sindaco di Bertinoro, Filippo Scogli -, ma le aree periferiche, in maniera che tutto il territorio possa beneficiarne". Nei prossimi due anni, il termine ultimo previsto dal bando per le azioni da svolgere è giugno 2027: verrà così realizzata una guida digitale volta alla valorizzazione dei territori dei cinque comuni coinvolti, partendo dalle aziende che lo animano. A tale scopo si è svolto un incontro conoscitivo e di presentazione delle azioni che ha visto coinvolte tutte le associazioni di categoria. "Attraverso queste risorse – dichiara la Consigliera regionale Francesca Lucchi – la Regione investe direttamente nei territori con una visione di lungo periodo che mette al centro le persone, i servizi e la qualità degli spazi urbani. Il commercio di vicinato non è solo una componente economica, ma un presidio sociale che tiene vive le comunità, specialmente nei piccoli Comuni e nelle aree montane. Con questi progetti vogliamo rafforzare la competitività delle imprese locali, attrarre nuove presenze e costruire luoghi accoglienti e attrattivi".

Matteo Bondi