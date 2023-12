Commessi in sciopero. Un colpo allo shopping

È indetto per oggi lo sciopero del terziario e del turismo indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs che coinvolgerà, in particolare, il settore dei commessi che incroceranno le braccia in un periodo cruciale per le vendite. Lo sciopero preoccupa, a livello locale, anche le associazioni di categoria Confcommercio e Confesercenti. Secondo una stima dei sindacati, in provincia coinvolge potenzialmente 111mila persone.

Le tre sigle, in rappresentanza dei lavoratori del nostro territorio, parlano di "paghe da fame" che, al contrario dei prezzi, "non salgono", nonostante la ripresa del settore in cui operano: "È inaccettabile". Dalla nostra provincia c’è anche chi parteciperà alla manifestazione nazionale a Milano.

"I contratti nazionali del terziario che abbiamo sottoscritto – sottolineano invece i direttori forlivesi Alberto Zattini e Giancarlo Corzani, ripercorrendo una ad una le varie tappe – sono scaduti alla fine del 2019 e si sono riavviate le trattative per i loro rinnovi all’inizio del 2020, ma la pandemia ha bloccato tutto. A metà del 2021 si è tentato di riavviare i negoziati ma, complice in questo caso l’impennata inflattiva energetica, era complicato arrivare a una chiusura contrattuale alla fine del 2022. In tal modo le parti sottoscrissero un anno fa un accordo ponte sulla parte economica, riconoscendo 350 euro di una tantum per ogni lavoratore al quarto livello e, sempre per il quarto livello, 30 euro al mese da aprile 2023 come acconto sul rinnovo, tralasciando momentaneamente la parte normativa che si è sempre dichiarato di dover rivedere".

Le due associazioni di categoria ricordano che, ancora i giorni scorsi, hanno "inoltrato una proposta di incontro finalizzato a una rapida e proficua conclusione della vertenza per il rinnovo dei contratti del terziario attraverso una trattativa ad oltranza". Secondo Zattini e Corzani, per sedersi al tavolo i sindacati avrebbero chiesto "la 14ª mensilità e il riconoscimento dei dovuti aumenti salariali". I due direttori, ancora una volta, non concordano: "Ribadiamo pubblicamente la disponibilità al confronto immediato, ma senza alcuna condizione nella discussione. E rigettiamo le motivazioni poste strumentalmente a sostegno dello sciopero di oggi". Che, al di là degli aspetti sindacali e contrattuali, potrebbe causare disagi e magari code alle casse nelle ore più frenetiche dello shopping.