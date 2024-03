Commette un furto ai domiciliari: il giudice lo manda in carcere

La polizia ha arrestato un uomo in esecuzione di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal tribunale. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari per il reato di tentata rapina e lesioni personali, a seguito di un episodio accaduto a novembre 2023. L’uomo è stato ritenuto responsabile di furto durante la detenzione domiciliare e quindi per lui è scattata la doppia denuncia, anche per evasione.

Il giudice quindi, ravvisando pericoli per la reiterazione del reato, e alla luce della "persistente attività criminale dell’autore", ha ritenuto non più idonei gli arresti domiciliari.