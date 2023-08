Commissione alla ribalta "Bonaccini venga a spiegare Sedute anche nei quartieri"

Tiene sempre banco la polemica sulle cause dell’alluvione, sulle azioni successive e la distribuzione dei fondi. "Vogliamo sapere dal presidente della Regione Bonaccini e dagli uffici preposti come il Consorzio di bonifica, se in passato hanno eseguito tutti i lavori di manutenzione delle infrastrutture pluviali – chiede Davide Minutillo, consigliere del Centrodestra per Forlì che fa parte della commissione alluvione –. Come mai non sono state realizzate in passato le casse di espansione? Come mai non si sono puliti correttamente gli argini?".

Minutillo vorrebbe che il presidente Stefano Bonaccini venisse sentito in commissione: "Ci relazioni sulle opere di contenimento pluviale". Poi interroga la Regione sulle "nuove opere di contenimento pluviale" e se "intende ristrutturare gli argini e il letto del fiume in cemento nelle zone più delicate in modo da metterlo in sicurezza definitivamente prendendo spunto dal fiume Marecchia di Rimini che durante gli eventi alluvionali non ha causato particolari disagi". L’esponente del centrodestra propone poi di organizzare delle sedute della commissione in modalità itinerante presso i comitati di quartiere dei luoghi maggiormente colpiti dall’alluvione, oltre a chiedere che i lavori della commissione "vengano trasmessi in diretta streaming, così come avviene per il consiglio comunale".

Europa Verde ricorda che mercoledì "si sono tenute tre riunioni molto partecipate in tre diversi quartieri della città andati sott’acqua. Non c’era nessuno dell’Amministrazione ad ascoltarli, come in tutte le altre occasioni nelle quali gli alluvionati si sono autonomamente convocati per discutere dei problemi che riguardano migliaia di persone. Non solo l’essere del tutto assenti rivela l’inadeguatezza del ceto politico attualmente alla guida della città, ma ciò che è peggio ogni giorno di più i cittadini possono misurare il divario fra Forlì e le vicine Cesena e Ravenna, nelle quali gli amministratori si adoperano per alleviare i problemi dei loro concittadini". Aggiunge il portavoce Alessandro Ronchi: "Cesena usa i denari raccolti con le donazioni per anticipare i fondi statali, i buoni spesa eccetera, rendicontando al centesimo il loro uso, mentre Ravenna dal 31 luglio ha predisposto un modulo per assegnare i contributi derivanti dalle donazioni con criteri stabiliti in ragione dell’entità dei danni subiti. Addirittura Ravenna ha fatto un video tutorial per spiegare le cose ai cittadini".

Gli replica Albert Bentivogli, segretario forlivese della Lega Salvini premier: "La seduta della commissione è registrata agli atti: una voce univoca sollevata dai quartieri invoca agli organi competenti, Regione e Consorzio di bonifica, una presa di posizione al ripristino delle condizioni di sicurezza di fondamentale importanza per ripartire senza paura del futuro. Una fotografia della situazione che porta a spingerci, come commissione, ad ascoltare il prima possibile gli organi istituzionali deputati alle criticità idrogeologiche, idrauliche e di manutenzione dei percorsi fluviali". La prossima seduta, a proposito, sarà giovedì 31 agosto.