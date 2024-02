Commissione alluvione. La Regione: "C’eravamo. Chiamato solo un tecnico"

La Regione Emilia Romagna era presente all’audizione della commissione speciale sull’alluvione del consiglio comunale di Forlì. A renderlo noto è direttamente la Giunta Regionale con una nota che fa riferimento a quanto riportato dal Carlino di mercoledì, nell’articolo dal titolo ‘Commissione, l’ira per le assenze. Il forfait di Regione e Provincia’. "La Regione, convocata solo nella sua componente tecnica – è la posizione della Giunta Regionale –, era rappresentata dall’ingegner Piero Tabellini, responsabile dell’Ufficio territoriale di Forlì-Cesena dell’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile" (la struttura che un tempo era chiamata ‘genio civile’).

A sollevare la polemica era stato il presidente della commissione d’indagine sull’alluvione, Lauro Biondi, quando a inizio seduta riportava ai presenti l’assenza della Regione e della Provincia. Albert Bentivogli, consigliere della Lega, rincarava la dose parlando di "atteggiamento omertoso" da parte dei due enti. Il tutto davanti, quindi, al rappresentante della Regione, l’ingegner Tabellini, che da lì a poco ha relazionato sui lavori svolti e da svolgere sul territorio a seguito dell’alluvione di maggio scorso. Dai banchi dell’opposizione il capogruppo del Pd, Soufian Hafi Alemani, aveva chiesto come fossero partite le convocazioni agli enti e cosa si chiedeva ad essi, proprio riferendosi al fatto che lo stesso Tabellini si era detto pronto a rispondere alle domande visto che non era stata chiesta in convocazione una relazione. Richiesta tacciata come "inaccettabile" dal presidente Biondi.

Resta il fatto che non c’è stata la tanto attesa audizione della Regione, almeno nella sua parte politica, per quanto riguarda le linee di indirizzo sulla difesa del suolo e la programmazione futura. A quanto pare, stando alla risposta arrivata da Bologna, perché l’invito non è arrivato alla giunta regionale. Di ascoltare la Regione se ne parla, in commissione, dal 4 agosto dello scorso anno.

Matteo Bondi