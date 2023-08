Commissione comunale Soldi ai danneggiati, si va verso la richiesta con autocertificazione

di Matteo Bondi

La commissione speciale per l’alluvione ha il suo vicepresidente: è il consigliere di Italia Viva Massimo Marchi. La proposta è venuta dai banchi dell’opposizione e l’incarico è stato ratificato dal presidente della commissione stessa, Lauro Biondi di Forza Italia. Il primo punto all’ordine del giorno della seduta di ieri è così filato liscio in pochi minuti.

Subito dopo si è aperto un lungo, lunghissimo capitolo, che nulla aveva a che fare con il secondo (e ultimo) punto in scaletta, quello che, in teoria, recitava "Relazione dati evento del 16 maggio". Erano presenti anche tre dirigenti dei servizi interessati per portare i dati, ma per un’ora e più si è parlato di come proseguire i lavori nelle prossime riunioni, se fosse il caso o meno di indicare all’amministrazione comunale su come destinare il 1.100.000 euro di contributi arrivati sul fondo istituito dal Comune per gli alluvionati e se permettere lo streaming per i lavori delle prossime commissioni.

In sintesi, le proposte sul campo erano: da parte dell’opposizione si chiedeva di permettere la diretta streaming; il consigliere Giorgio Calderoni di Forlì e Co., che non fa parte della commissione ma che ha diritto di parola in quanto consigliere, ha anche proposto di rinunciare al gettone di presenza da parte dei consiglieri per finanziare questa operazione di streaming oppure che i gruppi consiliari la finanzino con i loro fondi.

L’opposizione ha continuato a chiedere, quasi in ogni intervento, ma anche alcuni componenti della maggioranza, che si avvii quanto prima un censimento puntuale dei danni che le famiglie e le aziende hanno subìto dall’alluvione. Sulla scaletta dei lavori, le opposizioni, compatte, hanno inoltre presentato un’ipotesi di calendario di audizioni di rappresentanti dei cittadini, dell’agenzia territoriale regionale, del consorzio di bonifica, dell’assessore regionale all’ambiente Irene Priolo, del presidente della Provincia Enzo Lattuca, e del sindaco Gian Luca Zattini, il tutto "al fine di raccogliere le esigenze di quanti sono stati colpiti dall’alluvione – ha dichiarato il capogruppo del Pd Soufian Hafi Alemani – e capire, dagli enti preposti, cosa si sta facendo per cercare di proteggere il territorio da altre eventuali catastrofi".

Sulla questione dei fondi raccolti per gli alluvionati, invece, il consigliere di Fratelli d’Italia Fabrizio Ragni ha proposto di ripartirli "a seconda dei danni avuti, danni che però devono essere dichiarati dai cittadini con una semplice autocertificazione. A campione poi si potrà andare a verificare". Proposta in pratica condivisa da tutti, anche se dai banchi dell’opposizione si è rimarcato che "il sindaco, mercoledì scorso incontrando una delegazione di cittadini – ha esposto Federico Morgagni di Forlì e Co. – ha dichiarato di voler istituire un tavolo con i rappresentanti dei comitati e dei quartieri, le associazioni, proprio per definire le modalità di erogazione ai cittadini, quindi sarebbe bene convocarlo questo tavolo: da lì verranno fuori le proposte".

Infine, hanno relazionato le dirigenti sui numeri al momento in possesso del Comune. Gli sfollati attualmente ancora ospitati in alberghi o strutture sanitarie sono 48, rispettivamente 19 in alberghi e 29 in strutture. Le domande pervenute per i contributi di autonoma sistemazione (Cas) sono state 1.177, di cui 1.137 dovrebbero andare in liquidazione entro breve. Per quanto riguarda invece i contributi di immediato sostegno (è ancora possibile presentare domanda), sono arrivate 3.200 domande, di cui 1.400 sono state liquidate, 400 lo saranno a breve e altre 600 verranno mandate in Regione per la liquidazione. Per le restanti servono supplementi di documentazione.

Al termine della seduta si è deciso di: convocare rappresentanti dei quartieri e del comitato vittime del fango per il prossimo 24 agosto e verificare se è possibile lo streaming delle sedute; nella prossima, appunto giovedì 24, si dovrebbe anche decidere su eventuali altre audizioni e arrivare a una proposta sulla suddivisione dei fondi raccolti.