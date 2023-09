Commissione d’inchiesta È il turno dei sindacati Si accende il dibattito

La quarta seduta della commissione di inchiesta sull’alluvione di maggio ha partorito un primo risultato unanime. Anche se non si è proceduto ad un vero e proprio voto: "Ma visto che nessuno è contrario, vuol dire che si è d’accordo" sono state le parole del presidente Lauro Biondi, per giustificare il fatto che non si procedesse al voto. La commissione esorta l’amministrazione a raccomandare all’ente commissariale di prorogare il termine del 31 ottobre per la presentazione delle fatture di lavori eseguiti nel ripristino delle abitazioni.

Come si faceva notare da più parti, le case si stanno ancora asciugando e quindi sarà difficile che si sia proceduto ai lavori di restauro per la data indicata. La ‘decisione’ è scaturita al termine della riunione, con l’aula quasi vuota, che ha visto come portata principale l’audizione dei sindacati. Erano presenti i segretari della Cgil, Cisl, Uil e Ugl. Le quattro sigle hanno portato alla commissione le loro relazioni e il loro punto di vista sull’alluvione. L’intervento più corposo è stato quello della segretaria della Cgil, Maria Giorgini, che ha esplicitato una serie di temi da porre all’attenzione dell’amministrazione comunale.

"Bisogna aggiornare il piano comunale di Protezione civile – ha esordito – che, per esempio, non prevede con allerta rossa la chiusura dei luoghi di lavoro. Il prefetto, su nostra richiesta, fece presente che bisogna prima mettere in sicurezza persone e animali. Vorremmo fosse chiaro che i lavoratori, sebbene sul luogo di lavoro, continuano ad essere delle persone". La segretaria ha evidenziato quanto sia necessario realizzare un censimento dei danni ai privati e di come l’incertezza su questo e sugli arrivi dei risarcimenti stia generando dubbi, rabbia e malessere nelle persone. Ha poi posto l’attenzione sull’emergenza abitativa di varie famiglie, non ultime quelle che alloggiano in appartamenti Acer alluvionati e con servizi mancanti.

Punti su cui si sono detti d’accordo anche i segretari Cisl e Uil, così come sull’annullamento delle bollette sugli extraconsumi dovuti al ripristino post alluvione e sull’urgenza di definire le modalità di ripartizione delle donazioni pervenute al Comune. "Non è più tempo di edificare su suolo vergine – ha concluso Giorgini –, bisogna iniziare a valutare se la costruzione è assolutamente necessaria o meno". Differente il taglio proposto dall’Ugl che ha posto sul banco degli imputati, Regione e Consorzio di Bonifica. "Perché in Romagna non ci sono le casse di espansione dei fiumi come invece ci sono in Emilia? – ha chiesto il responsabile provinciale, Cristian D’Aiello –. Le manutenzioni dei fiumi a chi sono in carico? Erano state eseguite correttamente".

Plauso alle parole di D’Aiello da parte del consigliere comunale della Lega, Massimiliano Pompignoli, che ha invece tacciato l’intervento della Cgil come "un manifesto da campagna elettorale". Sollevando, a questo punto, le reazioni di tutti i consiglieri dem presenti in aula. A parte il siparietto polemico di contorno, la commissione si è aggiornata al 12 o 14 settembre, quando ad essere auditi saranno il Consorzio di bonifica, la Regione, la Protezione Civile, il Canale Emiliano Romagnolo.

Matteo Bondi