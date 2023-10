Commissione d’inchiesta: "Regione, sono emerse lampanti responsabilità"

A poco più di due mesi dall’insediamento della commissione sull’alluvione, il presidente Lauro Biondi (consigliere comunale di Forza Italia) traccia un primo bilancio: "Due mesi intensi, caratterizzati da un ottimo lavoro e da quello spirito unitario che ha dato origine alla commissione stessa su richiesta dei gruppi dell’opposizione". Biondi ripercorre le audizioni svolte in seno alla commissione: comitati degli alluvionati, enti che hanno affrontato le fasi emergenziali, operatori intervenuti nelle prime ore del disastro, sindacati, associazioni di categoria. Rimarcando come non ci si sia soffermati polemicamente sulle responsabilità del passato o del periodo emergenziale. Dopodiché lui stesso entra nell’argomento: "Per amore di chiarezza va detto che le responsabilità del passato sono emerse in modo lampante".

Biondi prosegue nella sua analisi sottolineando che queste consistono "negli interventi che la Regione non ha realizzato". Cita "mancate piantumazioni in aree pedemontane" e "mancata realizzazione delle vasche di laminazione nonché pulizia dei fiumi e ridefinizione dell’intero sistema idraulico". Se, da una parte, Biondi addossa le responsabilità alla Regione, dall’altra assolve completamente l’amministrazione comunale: "Tutti hanno compreso la drammaticità della fase emergenziale" e "non si sono lesinati tutti gli sforzi possibili per intervenire in tempo reale e con la massima trasparenza, al netto di una situazione imprevista e imprevedibile, di portata eccezionale. Posso affermare con assoluta certezza, anche per il nostro ruolo, che l’amministrazione comunale di Forlì non ha lasciato indietro nessuno".

Il presidente assolve anche il Governo: "Le scelte politiche effettuate attraverso il mandato conferito a Figliuolo rispondono ai criteri e agli obiettivi che noi stessi abbiamo chiesto. Si sono stanziate le risorse necessarie, pur in un quadro economico finanziario anch’esso molto difficile e i tempi di erogazione dei ristori e di realizzazione dei progetti di ricostruzione sono quelli che ragionevolmente si possono pensare, fermo restando la riconferma da parte nostra dell’obiettivo dei ristori al 100% del danno subito, previa documentazione dello stesso". A conclusione, Biondi – che vive nella parte ravennate della frazione di Casemurate ed è stato a sua volta alluvionato – afferma che non parteciperà alla manifestazione di domani, mentre convocherà nei prossimi giorni una seduta della commissione per andare a completare l’analisi sulla situazione. Dopodiché, lunedì 23 ottobre (dalle 9 alle 13) al San Giacomo si terranno gli Stati Generali della ricostruzione: per l’occasione arriverà a Forlì il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin.

Matteo Bondi