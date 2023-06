"Commissione d’inchiesta sull’Ausl"

"Occorre una commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia". Lo chiede l’on.Alice Buonguerrieri (Fratelli d’Italia). "Lo scenario che emerge dalla maxi-operazione della Procura della Repubblica di Forlì, dove sono coinvolti anche funzionari dell’Ausl Romagna, è davvero inquietante – sostiene la deputata della destra – : mentre medici ed infermieri combattevano in trincea durante la pandemia, le burocrazie pubbliche regionali alimentavano malaffare e corruzione, per far arrivare nel nostro territorio mascherine dalla Cina. Se l’impianto accusatorio sarà confermato auspichiamo condanne esemplari, anche a tutela di tutti i funzionari che adempiono ogni giorno con onestà ai propri doveri".