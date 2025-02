Commissione economia,. Valbonesi (Pd) vice

I gruppi consigliari dell’Assemblea legislativa della Regione hanno indicato i propri rappresentanti nelle sette Commissioni permanenti di viale Aldo Moro. Dopo l’elezione dei presidenti delle Commissioni, avvenuta nel corso dell’Assemblea legislativa della scorsa settimana, entra nel vivo l’operatività delle Commissioni, che dovranno eleggere ora i due vicepresidenti (uno per la maggioranza, uno per l’opposizione).

Valentina Ancarani e Daniele Valbonesi, consiglieri regionali del Pd, lavoreranno nella commissione II Politiche economiche. Valbonesi fa parte anche della commissione III Territorio e Ambiente con il collega di Fratelli d’Italia Luca Pestelli, che rientra nella commissione V Scuola, Giovani, Sport e Legalità e nella VII Statuto e regolamento. Con Ancarani, Pestelli farà inoltre parte della commissione VI Parità e Cultura e della commissione IV Sanità.

Valbonesi è stato eletto vicepresidente della commissione Politiche economiche (presieduta da Luca Quintavalla), insieme ad Alessandro Aragona (FdI). "La Commissione Politiche economiche – spiega il consigliere – svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, dal sostegno, alle imprese, all’innovazione, dal lavoro alla transizione ecologica. Mi impegnerò con determinazione per contribuire a politiche che favoriscano crescita sostenibile, occupazione di qualità e competitività del nostro sistema produttivo. Viviamo un momento cruciale per l’economia regionale ed è essenziale lavorare in sinergia con istituzioni, imprese, sindacati e associazioni, per rispondere alle sfide presenti e future".