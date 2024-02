Commissione, l’ira per le assenze. Il forfait di Regione e Provincia

È tornata a riunirsi la commissione speciale di studio sull’alluvione del consiglio comunale di Forlì, presieduta da Lauro Biondi. Il carnet degli ospiti che dovevano presentare le proprie relazioni sui lavori svolti e da svolgere dopo l’alluvione era corposo e di tutto rispetto: Regione, Provincia, Agenzia regionale di bacino, Protezione Civile, Consorzio di Bonifica, Romagna Acque e Canale Emiliano Romagnolo.

Il summit era atteso dallo scorso agosto 2023, mese di insediamento della commissione. Ma è stato poi più volte rimandato; prima perché dovevano esserci gli ’stati generali’, come spiegato dal presidente Biondi; poi perché prima "era meglio sentire le associazioni di categoria". Al dunque, ieri, nella sala del consiglio comunale, spiccavano gli assenti: sia la Regione sia la Provincia, due degli attori più attesi dai consiglieri comunali. "Una grave mancanza – ha subito sottolineato Albert Bentivogli, consigliere comunale della Lega –, un atteggiamento al limite dell’omertoso da parte dei due enti maggiormente responsabili della gestione del territorio e che tanto avrebbero avuto da dire".

Parole pesanti, riprese in replica dai banchi dell’opposizione: "Sarebbe bene capire perché non hanno potuto essere presenti – ha così espresso il proprio parere la consigliera Dem, Elisa Massa –, ma non userei questi termini, considerando che ci siamo incontrati solo sette giorni fa per decidere la data della commissione e dopo si è quindi proceduto a invitare i vari enti". Fra i presenti era atteso il rappresentante del Canale Emiliano Romagnolo, che nelle immediate ore dopo l’alluvione era stato additato, anche dal sindaco Gian Luca Zattini, quale coartefice dell’allagamento di parte della città. Anche una domanda posta dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Eros Brunelli, andava in quella direzione. "Il canale sembra abbia fatto da diga al deflusso delle acque che erano esondate – ha chiesto durante la commissione –, c’è modo che questo non avvenga?". La replica è stata sulla falsariga di quanto emerso durante tutta la seduta: si è trattato di un evento non prevedibile, che ha visto le acque sormontare gli argini, costruiti per reggere alle piene centennali, ma questo era oltre.

"Il canale – ha spiegato il responsabile del Cer presente –, attinge acqua dal Po, è come una lunga piscina lunga 150 km. Il 16 e 17 maggio hanno esondato tutti i fiumi da Imola e Cesena, una mole di acqua e fango mai vista ha invaso il canale che, a monte e a valle, ha due fossi per il recupero delle acque che poi con delle condutture vengono scaricate a valle. Ma l’acqua e il fango erano eccessivi e i sifoni hanno così defluito lentamente".

Gli enti presenti hanno relazionato sui vari lavori svolti e in corso di svolgimento. Relazione che sarà allegata ai lavori della commissione.