Commissione Speciale Permanente sull'Emergenza Alluvione a Forlì, Maggioranza e Opposizione Condividono

Una commissione comunale speciale permanente sull’emergenza alluvione, con alcune linee guida chiare e condivise dalle forze politiche di maggioranza e opposizione, per dare risposte ai forlivesi colpiti dalla tragedia del 16 e 17 maggio. Nella seduta congiunta ieri pomeriggio della prima, seconda e terza commissione consiliari, si è dibattuto in municipio sulla proposta del consigliere Giorgio Calderoni di Forlì e Co (nella foto) del 26 giugno scorso.

Nel prossimo consiglio comunale, in programma lunedì, verrà presentato e messo in votazione un documento generale che intende affrontare la difficile situazione che coinvolge tanti forlivesi dopo l’alluvione.

"Il consiglio comunale – specifica la bozza – si impegna affinché il Comune di Forlì adotti tutte le misure, le iniziative e gli atti di propria competenza per far sì che il ritorno alla normalità sia il più celere e completo possibile". Il tutto appunto con l’istituzione di questa commissione speciale, che ha visto maggioranza e opposizione condividere la proposta, ma dopo un lungo confronto e anche una sospensione di un quarto d’ora dei lavori. Alla fine è passato il documento, con lievi modifiche, proposto dalla presidente di commissione Elena Morra, con l’emendamento di Calderoni che prevede la commissione.

Il documento sarà ora definitivamente redatto per il consiglio comunale e in vista della prossima visita in città del commissario straordinario, il generale Figliuolo. Il documento chiede al Governo "di assicurare le risorse necessarie a finanziare le spese per la ricostruzione e l’adozione di provvedimenti economici e fiscali a sostegno delle imprese e dei cittadini, con attenzione anche alle zone montane particolarmente colpite".

Inoltre si chiede alla Regione "l’istituzione di una struttura di coordinamento, unitamente alla Provincia di Forlì-Cesena, per la progettazione e la ricostruzione delle infrastrutture danneggiate, oltre a interventi urgenti di manutenzione e corretta gestione dei corsi d’acqua".

Gianni Bonali