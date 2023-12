Compagni di vita, che fiuto: ricco palmarès

Dopo la compagnia Balestrieri medicea, confermatasi campioni d’Italia lo scorso settembre a Pisa, il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole mette in bacheca un altro prestigioso titolo tricolore. A tenere alto il gonfalone bianco rosso questa volta è stata la squadra di detection games del centro cinofilo termale Compagni di vita, tornata dal campionato svoltosi alla NoseAcademy di Fucecchio con una pioggia di premi, a partire dal titolo a squadre, agguantato con un super punteggio.

"I detection games di Opes Italia Cinofilia sono una disciplina cinofila che prevede diversi giochi di fiuto, nei quali il cane è impegnato a individuare un odore nascosto in scenari diversi, proprio come un vero cane poliziotto – spiega Monica De Stein, leader e capitano di Compagni di vita, nonchè preparatrice dei binomi formati da cani e conduttori assieme all’altra istruttrice Ambra Masacci –. Una disciplina che prevede vari livelli di difficoltà ed è adatta a tutti". Il team castrocarese ha sbaragliato una concorrenza formata da oltre 200 binomi provenienti da tutta Italia. Oltre al primo posto a squadre, il centro di via Vallicelli ha messo in bacheca anche un titolo nazionale di grado 2 grazie a Barbara Arfelli e alla sua labrador nera Olivia di Forlì, già campionesse nel grado 1 nel 2022. Sugli scudi la stessa De Stein, seconda nella gara riservata agli istruttori, assieme alla labrador chocolate Luna. Vittoria nel campionato regionale riservato agli istruttori di grado 1 per Ambra Masacci con Loki, "un jack russel velocissimo nelle ricerche". Il campionato interregionale Emilia Romagna e Marche è stato vinto dal binomio composto da Fulvio Foschi e Virgo mentre Katia Foschi e la border collier Leila sono salite sul terzo gradino del podio nell’agone regionale, conquistando altresì una menzione speciale per il numero di gare svolte durante il campionato. Fuori dal podio per un soffio tra gli istruttori, Roberta Tumidei e la sua labrador Akira, consolatesi con un oro al regionale del grado 2 istruttori. "I detection games sono divisi in diversi gradi di difficoltà – spiega De Stein, che ricopre la carica di referente regionale detection games e fa parte del direttivo nazionale della disciplina di Opes Italia Cinofilia –. Il primo comprende tre prove: una ricerca su un massimo di 30 contenitori, una in ambiente esterno e una in interno. Gli scenari sempre diversi sono garanzia di divertimento. Il grado 2 comprende la ricerca su veicoli, su persone e in ambienti arricchiti da oggetti inusuali". Il grado 3 infine è quello più complesso: "ci sono più essenze nascoste da trovare in vari ambienti e tante altre prove a sorpresa decise dal giudice". Questi i componenti della squadra campione d’Italia, formata da romagnoli, quasi tutti forlivesi e castrocaresi: Sonia Malpezzi e Gerry, Martina Gabarri con Chloe, Maria Grazia Gordini con Amy e Daisy, Elisa Rinaldi con Achille, Ottavia Visani con Neruda, Francesca Zattoni con Diego, Barbara Verdenelli con Naira, Cinzia Brunelli con Rubino, Anna Roncarati con Nebbia, Franco Mercatali con Sole e Afrodite Pelliccia con Milù, "una dolce cagnolina purtroppo volata sul ponte".

Francesca Miccoli