Compagnia della Lanterna, in scena la pièce sul Passatore

Venerdì alle 21 al Teatro Testori torna sul palco la Compagnia della Lanterna con ’Re della Strada, Re della Foresta’. Prosa scritta e diretta da Mattia Mantellini, la pièce mette al centro della rappresentazione Stefano Pelloni, brigante romagnolo dell’Ottocento entrato nella leggenda popolare come ‘Passatore’, bandito gentiluomo, ma il cui racconto si muove tra realtà storica e mito. "L’intento – spiega la compagnia –, è riflettere su come la cattiva gestione dei problemi sociali e l’assenza di reali opportunità possano alimentare fenomeni di criminalità che, pur partendo da contesti marginali, finiscono per raccogliere consenso tra il popolo, fino a trasformare i fuorilegge in simboli". Ambientato nei decenni successivi al Congresso di Vienna, lo spettacolo affronta un periodo cruciale della storia italiana, tra restaurazione, moti rivoluzionari e fermenti risorgimentali, dove Pelloni diventa una sorta di conseguenza di questo sistema, corrotto e malato, da cui nascono appunto figure di fuorilegge che incarnano il sentimento di rabbia del popolo stesso.

Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto a 8 per soci Foemozioni, under 16 e universitari. Info e prenotazioni: 351.4701689, anche via WhatsApp.

e.ma.