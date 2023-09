Compagnie teatrali premiate al Testori

L‘edizione 2023 del gran premio del teatro amatoriale targato Fita nazionale e tenutasi a Forlì si è conclusa con la serata di premiazione finale che ha avuto luogo presso il teatro G. Testori di Forlì. Nel corso della serata sono stati assegnati i premi nelle diverse categorie in gara, come miglior spettacolo, miglior regia, miglior attore e attrice protagonista, miglior attori non protagonisti, miglior allestimento e premio del pubblico.

Partita in Romagna il 17 giugno scorso, la rassegna ha raccontato attraverso quattordici splendide compagnie provenienti da tutta Italia le diverse realtà che il teatro può offrire all’uomo. Spettacoli commoventi, colorati, eccentrici, di livello e di qualità che hanno rappresentato al meglio ciascuno nella propria specificità, la propria regione.

A Forlì, nella sede della Fabbrica delle Candele dove si sono tenuti gli spettacoli durante i mesi dedicati al premio, il teatro ha portato anche alla nascita di nuove amicizie ed è stato fautore di incontri che senz’altro gettano le basi per la nascita di nuove future collaborazioni tra compagnie, registrando 1500 presenze in termini di pubblico in sala.

Di seguito l’elenco completo dei vincitori. La miglior attrice non protagonista è Giovanna Carlati, della compagnia dei Giovani del Friuli-Venezia Giulia, il miglior attore non protagonista è Paolo Paolino, del Teatro dell’Albero (Liguria), il miglior attore protagonista è Francesco Segulin, sempre della compagnia dei Giovani del Friuli-Venezia Giulia, mentre la migliore protagonista è Patrizia Giacchetti, del Teatro Drao & Teatro Tre (Marche). Il premio del pubblico (che ha potuto esprimere il suo voto nel corso delle serate alla Fabbrica delle Candele) è andato alla compagnia Ladri di Copioni (Campania). Il miglior allestimento scenico è stato quello di Ubu Re, della Satiryon Proloco di Leporano (Puglia). Menzione speciale per Tom, Dick e Harry portata in scena dall’Accademia dei Riuniti (Umbria). Miglior regia a ‘Spartenza’ di Sikilia Teatro-Musica-Danza (Sicilia) a cui va anche il premio per il miglior spettacolo.

La compagnia di quest’ultimo spettacolo che ha trionfato in ben due delle categorie in gara, è stata premiata con la seguente motivazione espressa dalla giuria del premio: "Un ottimo spettacolo che racconta una tragica situazione siciliana, presentata attraverso precisi e calibrati movimenti (quasi danza) dei personaggi collegati a musica eseguita dal vivo e materiale video. Tutto di notevole spessore. Lo spettacolo è realizzato molto bene con perfetta coerenza fra il contenuto e l’espressività degli attori, sempre in perfetta sintonia fra loro".

r. r.