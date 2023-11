Comportamento antisindacale, il giudice rigetta il ricorso di Alea

Respinto dal tribunale del lavoro di Forlì il ricorso di Alea Ambiente (la società pubblica che gestisce la raccolta differenziata nei comuni del Forlivese) nei confronti di un suo dipendente, che nello scorso aprile era stato riconosciuto dallo stesso giudice vittima "di comportamento antisindacale" perpetrato dai veritici di Alea.

Il giudice Agnese Cicchetti ha così quindi accolto le ragioni del lavoratore, iscritto al sindacato Ugl di Forli, e assistito dall’avvocato Carlo Chiadini; il tribunale ha disposto anche il pagamento delle spese legali a carico di Alea Ambiente.

Il caso è quello di un dipendente Alea e dirigente sindacale di Ugl, Massimo D’Orazio, responsabile provinciale di categoria dell’Unione generale del lavoro, che aveva contestato il divieto imposto da Alea ai permessi sindacali retribuiti per riunioni e incontri. Da lì, per violazione dell’articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, s’era innescata una causa. Nell’aprile scorso il tribunale del lavoro di Forlì aveva ordinato ad Alea "l’immediata cessazione del comportamento illegittimo", obbligandola a "pagare le spese di causa" al sindacato di categoria Ugl. "Siamo soddisfatti per l’esito di questa vicenda" sottolinea segretario di UGL Romagna Filippo Lo Giudice.

Secondo Alea Ambiente "contestazione disciplinare e sanzione al lavoratore erano state effettuate per aver egli utilizzato ai fini Inail la certificazione di un infortunio del 2 agosto 2021... ma egli quel giorno era assente dal lavoro... solo nel processo si è poi potuto chiarire la vicenda con la deposizione del medico curante del lavoratore".