"Comprendo questa decisione"

"È stata una scelta inevitabile, legata al tentativo della Regione di mantenere invariata, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, l’offerta sanitaria. A livello nazionale manca la copertura del divario tra lo stanziamento di 6 miliardi previsto dal Governo e l’aumento del costo della vita, che richiederebbe invece 13 miliardi. La Regione ha agito per necessità, anche se è comprensibile che la gente si lamenti". Lodovico Buffadini, 69 anni, è stato assessore ai Lavori pubblici dal 1999 al 2009, nella giunta di Franco Rusticali e poi con la sindaca Nadia Masini. Oggi è in pensione. "Ora assisto mia madre anziana, che soffre di diverse patologie, e finora non abbiamo avuto problemi nell’utilizzare l’esenzione per i farmaci".