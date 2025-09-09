Comunale di Predappio, una stagione ricca

Prenderà avvio l’ultimo sabato di ottobre, alle 21, la stagione 2025/26 del Teatro comunale di Predappio. Pensata, diretta e organizzata, per il sedicesimo anno consecutivo, dal Teatro delle Forchette col sostegno dell’assessorato comunale alla cultura, sarà quest’anno incentrata sulla drammaturgia contemporanea, "per consentire al pubblico di guardare al teatro, anche quello classico, con un linguaggio quotidiano", spiega il direttore artistico Stefano Naldi.

Il carnet: dieci spettacoli serali; una rassegna collaterale per ulteriori sette appuntamenti, con performance di giovani compagnie del territorio; due iniziative speciali. Di queste ultime, la prima il 17 gennaio alle 18, in collaborazione con l’associazione culturale Metropolis, è intitolata ‘Il Poetico’; a ingresso libero, sarà ovviamente dedicato alla poesia. "Anche se non è un tema facile da trattare, abbiamo chiesto al Teatro delle Forchette di inserire un progetto sulla poesia – dice Veronica Bevacqua, assessora alla cultura –. Si tratta di un’iniziativa realizzata anche in altri comuni e prevede solo autori contemporanei". Il secondo evento speciale è ‘Il teatro dialettale’ e avrà come filo conduttore i dialetti del territorio, articolandoi in cinque pomeridiane, a partire dal 18 gennaio.

Quindi, la rassegna dedicata al teatro giovanile dal titolo ‘Teatro per passione. "Crediamo molto nel teatro del territorio, per il valore culturale che ha e per la partecipazione che riscontriamo – dice Antonio Sotgia, presidente del Teatro delle Forchette –. Con l’eccezione del periodo della pandemia, abbiamo registrato una crescita costante delle presenze, come si evince dalla relazione che ogni anno presentiamo al Comune". Non mancheranno matinee per le scuole: il 30 gennaio alle 10 ‘Il giardino del gigante’ di PantaRei; il 20 febbraio ‘Il re e il bruco che mangiava l’erba’ di Kirby Teatro e Bottega Teatrale.

Quattro gli spettacoli prodotti direttamente dal Teatro delle Forchette: due nel cartellone principale e cioè ‘8 personaggi in cerca di uscita’, in scena il 20 dicembre, e ‘Toc Toc’, il 9 maggio; nella sezione giovanile ‘Molto rumore per nulla’ e ‘Heathers’. "Con "8 personaggi in cerca di uscita" abbiamo voluto fare un omaggio a Pirandello – dice Massimiliano Bolcioni, autore e regista dello spettacolo –. La tematica pirandelliana è molto presente, ma nella rappresentazione emergono altri motivi e valori. Inoltre, la scena, una stanza cilindrica con un’illuminazione particolare, ha un impatto molto forte nel pubblico".

Il via al cartellone principale, sabato 25 ottobre, vedrà protagonista Michele Savoia in ‘Candido’, scritto da Tobia Rossi ed Eleonora Beddini con la supervisione alla regia di Michela Andreozzi. Quindi, sabato 15 novembre la comica Maria Pia Timo in ‘In tutti i sensi’. Domenica 23 novembre in scena ‘Happy Birth + Day’, con Manuela Massimi, Anna Zago e Lia Zinno, e venerdì 12 dicembre ‘Baby Reindeer’ con Francesco Mandelli, testo cult di Richard Gadd, da cui è tratta la celebre serie Netflix. In vista di Natale ‘8 personaggi in cerca di uscita’ e quindi nel nuovo anno si torna l’11 gennaio con ‘Per futili motivi’, in scena Carlotta Proietti ed Ermenegildo Marciante. Il 31 gennaio ‘La locandiera – A Long Play’, con le musiche dal vivo di Mille e La Scapigliatura. A febbraio il 13 Alessandro Fullin in ‘Tre sedie’, con Alessandra Ierse e Ussi Alzati. Infine il 26 marzo il debutto italiano di ‘Quattro minuti e dodici secondi’ di James Fritz, un thriller contemporaneo, e il 9 maggio chiusura appunto con la commedia cult ‘Toc Toc’ di Laurent Baffie, portata in scena da Teatro delle Forchette.

Nella stagione parallela ‘Teatro per passione’, da segnalare sabato 11 ottobre ‘Molto rumore per nulla’; sabato 8 novembre e domenica 9 ‘7 donne e un mistero’; il 13 e 14 marzo ‘Heathers’.

Prezzi: biglietto intero 20 euro; ridotto 15 (Under 25, Over 65, universitari, residenti Predappio, soci Tdf e FoEmozioni); abbonamenti (10 spettacoli) 180 euro; ridotto 135.