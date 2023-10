Comune, 300mila euro alle famiglie. E cresce il conto con le donazioni

Il Comune fa il punto sulle risorse messe in campo fino ad oggi a sostegno delle famiglie alluvionate: la cifra stanziata ammonta a 300mila euro, ai quali si aggiungono i 127.500 euro derivanti dalla raccolta fondi effettuata dall’azienda Elfi che ha diviso il denaro frutto della campagna di fundraising in quattro parti uguali, ridistribuite tra le città maggiormente colpite dall’emergenza.

"In questi mesi abbiamo agito su più fronti – dichiara il sindaco Gian Luca Zattini – cercando di erogare in maniera semplice e immediata centinaia di migliaia di euro a favore delle famiglie alluvionate". Il sindaco passa poi a elencare gli interventi nello specifico: "Abbiamo stanziato 200mila euro per l’acquisto di libri e materiali di testo, 52mila euro per garantire la gratuità dei centri estivi, 40mila euro per l’acquisto di materiali per la manutenzione e il ripristino di immobili e arredi compromessi dall’alluvione. In tutti i casi, si tratta di aiuti immediati, che abbiamo garantito con semplici autodichiarazioni, indipendentemente dall’Isee, per fornire una prima risposta concreta a chi è stato colpito dal dramma dell’alluvione".

Oltre a queste risorse economiche stanziate dal Comune, ci sono anche le donazioni di beni durevoli messi a disposizione da parte di aziende solidali in favore delle persone colpite dall’alluvione che hanno perso il mobilio essenziale. Si parla di interventi anche importanti che si concretizzano in 750 materassi matrimoniali con rete, 250 materassi singoli con rete, 2.000 guanciali, 100 cucine componibili, 1500 buoni spesa, 1.419 bidoni di vernice per poter ritinteggiare le pareti (è recente la maxi donazione di un’azienda piemontese) e 651 mobili. Per la maggior parte, questi beni sono già stati distribuiti dal Comune con la collaborazione di Top Service.

Il denaro donato da Elfi è andato a rimpinguare quello versato nel conto corrente aperto dall’amministrazione a favore degli alluvionati, una scelta della quale il sindaco Zattini vuole dare conto: "Abbiamo deciso di far confluire i 127.500 euro derivanti dalla raccolta fondi effettuata da Elfi nel nostro conto proprio con l’obiettivo di incrementare il valore totale delle donazioni. Avremmo potuto agire diversamente, decidendo di destinare queste risorse per interventi di ripristino del patrimonio pubblico, come è stato fatto dai Comuni di Cesena e Faenza, ma riteniamo che in questa fase sia più importante destinarli alle famiglie". Il totale supera così la somma di 1,2 milioni. Si sta ancora definendo, però, come distribuire la cifra.