"Comune, decisivi gli investimenti" Forlì è sempre più apprezzata dagli studenti universitari che scelgono di rimanere nella città per studiare e lavorare. Il consigliere regionale Massimiliano Pompignoli elogia la qualità dei corsi di laurea e sottolinea l'offerta culturale e le infrastrutture a misura di studente. Pompignoli cita anche i progetti futuri, come un nuovo parcheggio vicino al Campus e una nuova pista ciclabile. L'amministrazione viene elogiata per gli investimenti, in particolare per la Facoltà di Medicina nonostante l'opposizione della sinistra.