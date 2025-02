’Comune digitale’, botta e risposta tra maggioranza e opposizione

A una settimana dalla presentazione del progetto ‘Comune digitale’, andata in scena nel municipio di Castrocaro Terme e Terra del Sole, il gruppo consiliare di minoranza Insieme per Crescere replica alle affermazioni del sindaco Francesco Billi, secondo cui il tema della digitalizzazione "era rimasto precedentemente ai margini del dibattito locale". Una dichiarazione che ha punto nel vivo i rappresentanti di opposizione Marianna Tonellato, Mirca Minati e Alessandro Piazza. "Vogliamo precisare che il processo di digitalizzazione, con la piattaforma ANPR, è stato completato dal gennaio 2020 – hanno spiegato i tre consiglieri –. E grazie al Ministero dell’Interno, i cittadini possono richiedere certificati anagrafici online gratuitamente dal 15 novembre 2021 e usufruire di servizi anagrafici online tramite Spid, Cie o CNS".

Insieme per Crescere pone l’accento su "questioni concrete che il Sindaco continua a ignorare". Il riferimento è alla trasmissione dei consigli comunali in streaming, così come chiesto "da oltre un anno", una pratica "ormai alla portata di tutti", già usata dalla precedente amministrazione in epoca Covid. "Nonostante la richiesta e la possibilità tecnica, il Sindaco non ha dato risposte chiare, e i consigli comunali non sono ancora visibili online, limitando così trasparenza e partecipazione".

Critiche anche al sito del Comune, lontano da essere "aggiornato e trasparente", con informazioni obsolete "quali il regolamento della tassa di soggiorno, che è stato abolito ormai da tempo". Accuse a cui replica il capogruppo di maggioranza Daniele Vallicelli. "L’attuale Amministrazione ha avviato un percorso di riorganizzazione complessiva dell’ente rivolto al servizio pubblico, cosa che la minoranza, quando governava, non aveva minimamente considerato, interessandosi solamente ora alla materia per screditare un programma finalizzato a democraticizzare nel tempo la transizione digitale, nonché ad affrontare le mutate esigenze degli utenti, nell’interesse dell’intera cittadinanza". Il sito istituzionale verrà asseverato a breve e "saremo fra i primi comuni a farlo, perciò ora è in fase di aggiornamento, come ribadito dal sindaco e dai tecnici durante l’incontro pubblico".

La chiusura riguarda lo streaming dei consigli comunali. "Rammento che, cessata l’emergenza Covid, non vennero effettuati nemmeno al termine del mandato di Marianna Tonellato. La retorica che tutto ciò che fa l’Amministrazione in carica sia sbagliato agli occhi della minoranza risulta ormai un ritornello scontato, infondato e fine a se stesso, che però non ci distrae dall’impegno dedicato a obiettivi ritenuti importanti per il futuro della nostra comunità".

Francesca Miccoli