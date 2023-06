Comune, donazioni anche con Satispay

Continua la mobilitazione per gli alluvionati. Il Comune di Forlì ha lanciato, fin dalle prime ore dell’emergenza, un conto corrente ad hoc. Da qualche giorno si può donare anche tramite Satispay, un’applicazione dei telefonini che consente di trasferire piccole somme di denaro. Si accede direttamente alla donazione inquadrando il Qrcode che il Comune riporta nell’immagine della raccolta fondi. "Così donare è ancora più facile, snello e immediato – ha detto l’assessore Valerio Melandri –. Rispetto ai bonifici non ci sono nemmeno i costi di transazione. La generosità che abbiamo ricevuto finora lascia senza parole". Il canale tradizionale è il bonifico sul conto corrente del Comune, IT48Q0627013201CC0230308064, causale "donazione emergenza alluvione".

Stasera alle 21 la parrocchia di Schiavonia (piazzetta Galla Placidia 11) ospita un concerto di solidarietà dal titolo ‘Le quattro stagioni di Vivaldi’: ingresso a offerta libera, il ricavato andrà al vicino quartiere alluvionato dei Romiti.

D’intesa col Comune, in questi giorni, l’ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena si è messo a disposizione dei cittadini presso il salone comunale, dove si presentano le domande per accedere ai rimborsi: fino a fine mese, gli ingegneri saranno presenti con una postazione attrezzata per aiutare i cittadini nella compilazione delle domande, il ritiro e deposito delle istanze. Anche Federconsumatori assiste gli alluvionati, in questo caso per informazioni sulla sospensione dei pagamenti di luce, gas, acqua e rifiuti per 4 mesi (compreso maggio; la misura è estendibile in un secondo momento a 6 mesi): questa possibilità riguarda tutti i residenti della provincia di Forlì-Cesena. Federconsumatori è disponibile per chiarimenti presso gli uffici di via Pelacano 7 (sede della Cgil).