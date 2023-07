Comune, è polemica sull’uso delle donazioni

Nel corso del consiglio comunale di ieri si sono svolti vari question time, uno dei quali, a firma del Partito Democratico, chiedeva al sindaco e all’amministrazione comunale su come si intendessero impiegare i fondi raccolti dall’ente a seguito dell’alluvione del 16 maggio. Ha risposto l’assessore Vittorio Cicognani (nella foto): "Abbiamo raccolto, al momento, 1,1 milioni di euro dalle donazioni. Una cifra che può sembrare ingente, ma se suddivisa per le 3 o 4.000 famiglie colpite dall’alluvione, diventa veramente poco. Per questo motivo stiamo pensando di intervenire con il sistema bancario per poter dare modo alle famiglie di avere dei finanziamenti a tasso zero e molto bassi, con un preammortamento di 18 mesi, in modo che si abbia il modo di ricevere gli eventuali rimborsi statali e con quelli saldare il mutuo".

Una proposta che non è piaciuta alle opposizioni. "Spero stiate scherzando – ha affermato il consigliere di Forlì e Co., Federico Morgagni –, quei soldi sono stati donati perché andassero agli alluvionati, non certo agli istituti di credito. Se si vuole fare un’operazione del genere si può fare ma con fondi propri del Comune, non certo con i soldi donati a favore degli alluvionati". Sulla stessa linea anche il consigliere del Pd Matteo Zattoni.

L’assessore ha poi riportato come siano giunti anche fondi da privati destinati a singoli scopi: per esempio i 300mila euro dal Conad a favore del ripristino della palestra di via Isonzo o i 45.000 euro da parte della Cgil per il parco dei Romiti.

Matteo Bondi