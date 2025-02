Comune, illustrato in assemblea il bilancio di previsione 2025

Mercoledì sera si è svolta nella sala Bernabei promossa dal Comune di Modigliana l’assemblea per presentare alla cittadinanza il bilancio di previsione 2025 e per esporre le linee di bilancio e della gestione dei servizi sociali. "In conseguenza del pesante taglio dei trasferimenti agli enti locali per la spesa corrente, decisi dal governo e approvati con la Legge di bilancio del 30 dicembre – ha esordito il sindaco Jader Dardi –, siamo arrivati lunghi (la scadenza era il 31 dicembre), dovendo revisionare tutti i servizi".

Comunque il bilancio di previsione finanziario 2025-27 sarà in approvazione nella seduta del consiglio comunale di mercoledì prossimo. "C’è poi il problema – ha continuato – legato agli interventi di somma urgenza per danni avuti sia a settembre che a dicembre 2024, non ancora introitati e il cui recupero è necessario: si tratta di 350.000 euro per lavori già eseguiti e rendicontati e 50.000 spesi per il forese". Attualmente ci sono nove cantieri aperti: alla Casa di comunità con 400.000 euro per adeguamento, alla Casa di riposo che avrà 42 posti letto e nelle vie Corbari, Valgimigli, dei Frati, Sp 20 oltre che al ponte di Ca’ Stronchino.

L’assessore al bilancio Donato Berardi ha relazionato sul documento unico di programmazione 2025-27 e le tendenze di fondo, utilizzando una ventina di slide ricche di numeri, diagrammi, raffronti con gli altri Comuni della provincia. "Siamo circa 4.200 e perdiamo 40 o 50 persone all’anno – ha sottolineato – mentre i nati nel 2024 sono stati 19. Abbiamo dovuto rivedere tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale perché oltre ai tagli sui trasferimenti le spese del Comune sono molto aumentate, ad esempio le energetiche: solo per scaldare gli edifici scolastici spendiamo 100.000 euro; poi 1.080 euro è il costo mensile di un bambino al nido e coi diversi contributi e una ripartizione diversa Modigliana ha le più basse rette in assoluto di tutti i Comuni. Poi ci sono i pasti domiciliari per anziani e le mense per infanzia".

L’assessore alla sanità e servizi sociali Giuseppe Travaglini è tornato sul fatto che la popolazione è molto anziana e 700 persone vivono sole. Ci sono 16 minori con handicap, quindi problematiche anche scolastiche e per l’insieme delle attività sociali si spendono 224.000 euro.

Giancarlo Aulizio