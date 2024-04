Comune in attesa: "Parco urbano, in arrivo 1,8 milioni dall’Europa"

Durante l’alluvione del maggio scorso il parco urbano ‘Franco Agosto’ ha fatto da cassa di espansione per le acque, assorbendo su di sé i danni che la piena avrebbe potuto provocare anche nei pressi di viale dell’Appennino. Quei danni oggi sono sotto gli occhi di tutti. Ma oltre al principale parco cittadino, sono altre quattro le grandi aree verdi del Comune di Forlì a essere state compromesse. L’acqua e il fango, infatti, hanno reso a lungo impraticabili anche il parco ‘Ernesto Balducci’ in via Sapinia, il parco ‘Santarelli’ in via Martiri delle Foibe (entrambi ai Romiti), l’area verde ‘Mons. Rolla’ in viale Salinatore e quella in via Scaldarancio, nel cuore del quartiere San Benedetto.

Per il ripristino di quattro di questi polmoni verdi, il Comune potrà contare sull’erogazione di donazioni importanti, frutto della generosità di enti del settore, gruppi editoriali, sindacati e fondazioni. Sul parco urbano insiste la donazione di 500mila euro del Tg La7. Sull’area verde intitolata alla memoria di Padre Ernesto Balducci, ai Romiti, gioca un ruolo determinante il contributo di 45mila euro della Flai Cgil nazionale. Le entrate delle donazioni per il ripristino del parco ‘Mons. Rolla’ e di quello in via Scaldarancio, invece, ammontano ciascuna a 40 mila euro e provengono rispettivamente dalla fondazione Eber - Ente Bilaterale dell’Emilia Romagna e da Coop Alleanza. L’associazione cardiologica forlivese ‘Miriam Zito’, invece, si è attivata per l’acquisto di un impianto ludico inclusivo e di una panchina semicircolare da posizionare nel parco Santarelli.

"L’alluvione ha compromesso più di 405 mila metri quadrati di superficie verde, per un quadro economico complessivo di 2 milioni 600 mila euro – spiega l’assessore al verde Giuseppe Petetta –. I danni provocati dall’acqua hanno riguardato le attrezzature ludiche, i percorsi ciclopedonali, gli arredi, le pavimentazioni dei giochi, le alberature, le recinzioni, gli impianti elettrici e i campi sportivi". Tutto dovrà essere ripristinato: "A seconda dell’impatto di fango e detriti – prosegue l’assessore –, in questi mesi abbiamo avviato la computazione dei danni, le attività di progettazione e posto le basi per gli avvisi di gara. Gli interventi da eseguire per restituire alla città l’insieme di questi parchi sono numerosi e complessi. In diversi casi, oltretutto, l’importo dei lavori di ripristino ci obbliga ad adottare procedure di gara a evidenza pubblica che inevitabilmente allungano i tempi di avvio dei cantieri. Questo non significa che i nostri uffici non stiano lavorando a pieno ritmo per accelerare i procedimenti e garantire la piena fruizione di queste aree il prima possibile".

Un capitolo a parte, ancora una volta, riguarda il parco urbano, amatissimo dai forlivesi: "Per il ripristino totale di quest’area ci vorranno 2,3 milioni di euro, di cui 1,8 a carico della struttura commissariale nell’ambito della prossima ordinanza per l’utilizzo dei fondi europei vincolati alla ricostruzione". Si tratta delle risorse annunciate dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen nella sua visita forlivese, accanto alla premier Giorgia Meloni.

"I restanti 500mila euro sono derivanti dalla campagna di solidarietà avviata da TgLa7 e Corriere della Sera – elenca Petetta –. Con l’alluvione sono stati sacrificati il laghetto artificiale, i percorsi ciclopedonali e gli arredi e l’area giochi. L’acqua ha coperto più dell’80% dell’intera superficie vegetativa. Con quali conseguenze? Abbiamo dovuto attendere per una valutazione. Intanto, i lavori di somma urgenza sono terminati da pochissimo".

Il laghetto artificiale sarà il primo a venire riqualificato: "In settimana – annuncia Petetta – pubblicheremo il bando per la progettazione del suo ripristino, la cui copertura economica è garantita dalle risorse raccolte dal gruppo editoriale La7". L’assessore conclude con una precisazione che vuole essere un’ulteriore risposta a quanti lamentano ritardi nel ripristino delle aree verdi: "Le priorità sono state infrastrutture e rete fognaria, strade e patrimonio pubblico. Abbiamo privilegiato prima di tutto la messa in sicurezza del territorio e le condizioni per il rientro nelle proprie case delle famiglie alluvionate".

Sofia Nardi