Comune, manifestazioni confermate. Pd: "Difendiamo l’importanza di questa data"

In merito alle celebrazioni del 25 aprile, in cui ricorrono gli 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo, interviene il segretario del Pd forlivese, Enrico Monti, che ricorda il valore della Resistenza che contribuì alla fine del periodo più buio della storia contemporanea.

"Di fronte alla richiesta di celebrazioni sobrie da parte del ministro Nello Musumeci – afferma Monti –, noi continuiamo a sottolineare l’importanza di questa ricorrenza, le cui celebrazioni non sono un vezzo e non possono essere viste in contrapposizione al lutto nazionale per la scomparsa di Papa Francesco". Il riferimento è alle richieste del ministro di celebrazioni più "sobrie", considerando che il 25 aprile rientra nei 5 giorni di lutto nazionale proclamati dal Governo per la morte del pontefice.

"Purtroppo in questi ultimi anni stiamo vivendo, come un terribile déjà vu, sia a livello internazionale che nazionale, un continuo attacco a quelli che sono i valori fondanti della nostra Costituzione – continua Monti –. Un attacco ai diritti dei più fragili, dalle donne, ai migranti, alle comunità Lgbtqia+, un attacco alla libertà di ogni individuo, conquistata con la lotta ed il sangue dei partigiani, un attacco all’antifascismo, parola che ancora in troppi, anche rappresentanti delle massime istituzioni, hanno paura a pronunciare".

In merito alle celebrazioni, il Carlino ha sentito l’amministrazione comunale, che ha confermato che per Forlì questo non comporterà alcun cambio di quanto già precedentemente programmato.

Matteo Bondi