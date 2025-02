Comune, nel 2024 finanziati 3 milioni di interventi per le strade

Il 2024 è stato un anno intenso per Dedalo, il raggruppamento temporaneo di imprese a cui il Comune di Forlì ha affidato la gestione e il monitoraggio del proprio patrimonio infrastrutturale. In termini di risorse, ogni anno l’Amministrazione finanzia più di 3 milioni di euro interventi. "Solo per citare alcune delle lavorazioni più consistenti – spiega l’assessore Giuseppe Petetta – nel 2024 Dedalo ha riparato e messo in sicurezza 22.552 buche su asfalto e 1.470 in pietra. Sono stati ripristinati e messi in evidenza 542.760 metri di segnaletica orizzontale, e 1.717 segnali verticali. La manutenzione della rete stradale ha riguardato 131.416 metri quadrati di tappeto stradale, a cui si devono aggiungere gli interventi di pulizia e drenaggio di 6.562 buchette e griglie, 9.810 pozzetti, escluse le somme urgenze, e 15.077 metri lineari di risagomatura fossi".

Sono stati inoltre risanati 17.368 metri quadrati di marciapiedi, in tutti i quartieri, "e sostituiti 1.770 metri di cordoli. Tutti questi interventi sono il frutto di un monitoraggio. Le segnalazioni degli operatori di Dedalo e quelle pervenute dalle forze dell’ordine e dai tecnici del Comune vengono poi inserite in un gestionale che le smista per natura e priorità. Si definisce così una prima programmazione degli interventi. Non solo, Dedalo è dotato di un call center dedicato alle segnalazioni dei cittadini; nel 2024 ne sono pervenute in totale 4.593". A Dedalo è affidata anche la gestione del Piano Neve, l’insieme delle azioni, dei mezzi organizzati e dei comportamenti previsti dal Comune di Forlì in caso di eventi nevosi e gelicidi.

"Per il 2025, è già in programmazione il rifacimento del manto di oltre 200 strade e la sistemazione di una ventina di marciapiedi, oltre alla risagomatura e alla manutenzione di una decina di fossi".