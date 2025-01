Comune, varato il bilancio: "Non aumentiamo le tasse, proveremo a mantenerle così"

Venti minuti per i capigruppo, e dieci per i consiglieri comunali. Questi i tempi che si è data l’assise cittadina, che ieri ha approvato il bilancio di previsione 2025 e il piano triennale delle opere pubbliche. Ne è seguita una seduta fiume. A occuparsi dell’illustrazione della materia è stato l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani (foto). "Un’introduzione, come dicono gli intelligenti, a volo d’uccello. Parto dal piano delle alienazioni, che è stato molto discusso".

Dentro c’erano l’ex Casa del Fascio di Carpinello e la Casa del Palmezzano. Per quanto riguarda Carpinello è vero, era arrivata richiesta di interesse d’acquisto. Mi scuso per il disguido, non è stata vista la mail. Non se se gli uffici abbiano già contattato gli interessati. Noi di certo siamo ben contenti della richiesta di queste persone di voler vedere l’immobile". L’idea degli interessati è realizzare una farmacia e altri servizi sanitari.

Mentre la Casa del Palmezzano "è del Comune dal 1987, quando venne acquistato c’era in giunta anche mio fratello Aurelio. Lo dico a Graziano – ha specificato rivolgendosi a Rinaldini – che lo ha citato nei giorni scorsi. Mio fratello ti ringrazia, perché qualcuno si ricorda ancora di lui". L’ex candidato sindaco del Pd aveva citato Aurelio Cicognani in polemica con l’attuale assessore al bilancio, visto che, parola di Rinaldini, "ricorda sempre quello che il centrosinistra non ha fatto negli ultimi 40 anni, quando in giunta c’era anche Aurelio".

Capitolo piano delle opere pubbliche: il totale è di 155 milioni in tre anni. "Non potremo realizzare tutto", ha detto Cicognani, che ha citato, tra gli altri, il progetto del parco urbano ‘Franco Agosto’: i lavori si concluderanno entro giugno 2026. Arrivando al bilancio, Cicognani ha ribadito che "non abbiamo aumentato alcun tipo di tariffa, e proveremo a non aumentarle nel corso dell’anno".

Rivolto al Pd e ai "presunti tagli", ha smentito: "Non abbiamo tagliato niente. Avete confrontato l’assestato 2024 – in realtà il consolidato 2023, come da tabelle consegnate dai dem alla stampa – con il consuntivo 2025. Non so se sia stata una fake news o non abbiate visto i dati. Nell’assestato 2024 c’erano anche contributi Cas, aggiunti quando sono arrivati".

Luca Bertaccini