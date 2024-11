Comuni, ecco le sfide future. Sicurezza, verde e digitale: 1,4 milioni dalla Fondazione

Le sfide del territorio si fanno sempre più urgenti. Tra eventi sismici e alluvionali, spopolamento dei piccoli centri, denatalità, difficoltà legate alla mobilità e all’inclusione sociale, le Amministrazioni si trovano di fronte a un quadro complesso.

La Fondazione, con il suo Documento Programmatico Previsionale 2025, prova a rispondere a questi bisogni mettendo a disposizione 1,4 milioni di euro per progettare il futuro nel triennio 2024-26.

Il bando è rivolto ai Comuni di Forlimpopoli, Bertinoro, Meldola, Santa Sofia, Civitella di Romagna, Galeata, Bagno di Romagna, Verghereto, Predappio, Premilcuore, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Dovadola, Rocca San Casciano, Portico e San Benedetto, Modigliana e Tredozio.

Questi potranno richiedere contributi per una serie di interventi, tra cui: opere a difesa del rischio idrogeologico del territorio; rigenerazione e riuso di spazi comunali da utilizzare per scopi culturali e ricreativi o per lo sviluppo turistico e commerciale; riqualificazione energetica di immobili adibiti ad uso pubblico, come ad esempio asili, impianti sportivi, residenze per anziani; creazione o ammodernamento di aree verdi; recupero di immobili di prestigio storico-artistico; realizzazione di opere di interesse pubblico; progetti ‘smart’ per potenziare l’accesso alle tecnologie digitali, la mobilità, la connettività e l’energy planning.

I progetti proposti devono poter essere rapidamente realizzabili e rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, oltre ai documenti programmatici della Fondazione.

L’ammontare del contributo e la percentuale di cofinanziamento da parte della Fondazione verranno definiti caso per caso ma non saranno prese in considerazione quelle per cui viene richiesta una copertura finanziaria totale a carico dell’Ente. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente online dal sito www.fondazionecariforli.it, a partire dal 18 novembre alle ore 9 fino al 14 marzo 2025 alle 13. Le richieste inviate in altri modi o fuori termine non saranno accettate.

La Fondazione non si limita a sostenere iniziative per il territorio attraverso il Bando di Distretto, ma ha da sempre un occhio di riguardo anche per il terzo settore e per la cultura. Grazie a una serie di bandi dedicati, promuove numerosi progetti che supportano il lavoro di associazioni di volontariato e realtà impegnate nel settore sociale. Uno degli ambiti più significativi in cui l’ente è attivo riguarda le mostre e i progetti culturali organizzati al Museo San Domenico.

A sostenere le imprese del territorio interviene la Camera di Commercio della Romagna, che nel biennio 2023-24 ha erogato circa 7,4 milioni di euro, di cui 6,5 milioni destinati alle aziende.

E’ stato invece messo a disposizione un contributo totale di 3,8 milioni è per la parziale copertura dei danni subiti dai settori economici delle due province colpite dall’alluvione del maggio 2023. "La Camera di Commercio è un impianto vicino al sistema delle imprese – spiega il presidente, Carlo Battistini – attento alle esigenze del sistema produttivo, proporzionato rispetto alle vocazioni che il territorio esprime e alle emergenze che si sono dovute affrontare".