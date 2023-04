"Comuni esclusi, cercheremo di dare il sostegno che meritano"

Continua la discussione che riguarda i comuni collinari esclusi dai sostegni statali. Nei giorni scorsi Massimo Bulbi, consigliere regionale Pd, ha chiesto che venissero inseriti anche i 7 Comuni della nostra provincia non ammessi (Mercato Saraceno, Roncofreddo, Sarsina, Dovadola, Modigliana, Meldola e Predappio), perché non rientrano nei parametri di riferimento.

"La Regione Emilia-Romagna nel febbraio 2022 aveva trasmesso al Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di perimetrazione della nuova area interna Appennino forlivese-cesenate, con 18 comuni delle aree montane, ma risulta respinta, in particolare, l’ammissibilità di 7 comuni classificati come cintura – denuncia Bulbi – . L’esclusione dalla strategia nazionale per le aree interne farà perdere risorse finanziarie a questi 7 comuni, con il rischio per il cittadino di avere meno servizi. Eppure si tratta di realtà territoriali del tutto paragonabili a quelle incluse nel programma".

Bulbi ha chiesto alla Regione di prevedere interventi di compensazione per questi territori.

La risposta è arrivata ieri dall’assessore regionale Igor Taruffi, che rileva come "la scelta imposta dal governo nazionale difficilmente sarà revisionabile" e dunque "a questi 7 comuni cercheremo di dare il sostegno che meritano". Taruffi ripete, infine, come la Regione Emilia-Romagna continuerà ad aiutare i territori montani anche con risorse dedicate.